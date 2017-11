Polícia Civil incinera mais de 400 quilos de drogas em Primavera do Leste

O carregamento de drogas apreendido no domingo (12), durante a operação “Blindagem”, no município de Primavera do Leste (231 km ao Sul), foi incinerado na tarde desta terça-feira (14). Por medida de segurança, a Justiça autorizou a destruição do entorpecente que estava guardado na Polícia Civil.

O entorpecente apreendido, depois de pesado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) finalizou em 424 quilos, divididos entre cocaína pura e pasta base. A quantidade grande de drogas foi queimada na fornalha de uma empresa de exportações e importações de cereais, sediada em Primavera do Leste, com a presença do promotor da comarca e do juiz Alexandre Pampado, que deu decisão favorável a incineração.

A delegada Anamaria Machado Costa disse que a droga foi encaminhada a fornalha sob forte esquema de segurança de policiais da Gerência de Operações Especiais (Goe), Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), policiais das unidades da Polícia Civil local, e também por peritos da Politec que acompanharam a queima.

Os mais de 400 quilos de drogas foram apreendidos na operação “Blindagem”, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), junto com Delegacia Regional, ambas de Primavera do Leste, com apoio da Delegacia de Polícia de Campo Verde e do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra).

A operação resultou na prisão de quatro homens. Além da droga, cerca de R$ 3 mil, em espécie, duas carretas e um veículo foram apreendidos. O carregamento seria destinado ao Estado de São Paulo.

As investigações começaram após informação referente a carretas que eram abastecidas na região, com entorpecente vindo da fronteira. Posteriormente, os veículos seguiam com a droga para ser comercializada em outro estado.

Com base nas suspeitas, os investigadores de polícia realizaram levantamentos com objetivo de qualificar os envolvidos. Durante diligência e campanha iniciada na noite de sábado (11.11), com auxílio do Garra, os policiais conseguiram identificar uma carreta, possivelmente carregada com droga.

Em acompanhamento do veículo, a equipe efetuou abordagem no início desta manhã, nas proximidades da cidade de Primavera do Leste. Na carreta foi encontrado mais de 370 quilos de pasta base de cocaína (cloridrato).

Nas investigações, os policiais chegaram até um sítio, no município de Campo Verde, usado para o abastecimento da droga, onde localizaram mais cerca de 80 quilos da mesma substância entorpecente. No local, foram presas três pessoas.

