PM promove operação e prende seis e apreende 11 simulacros, cinco armas e quase 60 munições

O objetivo da ação realizada entre quarta-feira e domingo (24 a 28) foi retirar o maior número de armas e simulacros de circulação na região.

Publicado por: Rosano Almeida

Policiais militares da Força Tática do 8º CR realizaram de quarta-feira a domingo (24 a 28), em Colniza e Aripuanã, a Operação Progressão, com foco em abordagens e apreensão de armas e simulacros. O saldo dos cinco dias foram seis pessoas presas e 11 simulacros de armas de fogo, cinco armas e 58 munições de vários calibres, apreendidos. Além de aproximadamente 200 pessoas abordadas e 170 veículos checados.

Em Colniza na quarta (24), os policiais realizavam abordagem quando pararam a camionete Triton conduzida por A.B.L., (56), e encontraram uma pistola calibre 32, um carregador com 11 munições, bem como 20 munições do mesmo calibre. Tudo estava debaixo do carpete do veículo, dentro de uma sacola plástica. Em depoimento ele disse não possuir porte e nem registro da arma e que havia comprado o armamento de um desconhecido há quatro meses. Justificou que adquiriu a arma para se precaver de possíveis crimes.

Em Aripuanã, os policiais realizavam ronda quando abordaram os irmãos, W.A.A., (23) e W.A.A., (16), e encontraram na cintura do garupa, um menor de idade, uma espingarda Gauge 28, com cabo de madeira e no bolso três munições artesanais. Sobre a procedência da arma e das munições, o menor disse que ganhou de um desconhecido, sem dar muitos detalhes. O outro suspeito disse que não possuía carteira de habilitação e não estava com os documentos pessoais. Ambos foram encaminhados à delegacia.

Ainda em Aripuanã, policiais realizavam barreira quando um motociclista, para não ser abordado, tentou fugir. Mesmo solicitada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o suspeito continuou em alta velocidade rumo à comunidade de Conselvan. No caminho ele jogou uma mochila com uma espingarda calibre 22 e várias peças de roupas. O homem conseguiu fugir.

Também em Aripuanã, novamente no Distrito de Colselvan, policiais realizavam ronda nas proximidades de um garimpo ilegal quando observaram um Voyage conduzido por J.F.S., (63) e de carona L.M., (51). Durante abordagem, foram encontradaosna bolsa da camisa do motorista cinco munições intactas de calibre 36 e no bolso do carona 10 munições de calibre 32.

Dentro do veículo foram encontradas as espingardas calibres 32 e 36. Em depoimento ambos disseram que as armas são usadas para caçar. Disseram também não terem registros nem posse das armas. Ambos foram encaminhados à delegacia da cidade para as devidas providências.