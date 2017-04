Plenário define tese de repercussão geral sobre responsabilidade de entes públicos em terceirização

Foi definida nesta quarta-feira, 26 de abril, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760931. Ela discute a responsabilidade da administração pública gerada pelo inadimplemento de verbas trabalhistas de empresas prestadoras de serviços contratadas por meio de licitações.

A tese aprovada foi proposta pelo ministro Luiz Fux, também autor do voto vencedor no julgamento, concluído no dia 30 de março. O texto ficou definido da seguinte maneira: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere ao poder público contratante automaticamente a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993”.

Agência CNM

