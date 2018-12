Plenário aprova política para universalização do acesso à internet

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (13) projeto do Poder Executivo que institui a política de inovação Educação Conectada, que promove a universalização do acesso à internet em alta velocidade no País e fomenta a utilização das tecnologias digitais na educação básica (PL 9165/17). O texto segue para o Senado.

A proposta estabelece as bases para a articulação das ações entre órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, escolas, setor empresarial e sociedade civil, com o objetivo de garantir as condições necessárias para estimular o uso das tecnologias como ferramenta pedagógica na rede pública de educação básica.

O relator, deputado Bacelar (Pode-BA), apresentou um novo texto que privilegia softwares livres na política de universalização e inclui no texto outras sete emendas apresentadas em Plenário.

Ele ressaltou que o projeto está em consonância com o Plano Nacional de Educação e suas metas.

