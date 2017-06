Plataforma promete auxiliar municípios na luta contra evasão escolar

Um software, que foi lançado no dia 1º de junho, deve servir de apoio aos gestores municipais na luta contra a evasão escolar de 2,8 milhões de estudantes brasileiros. Livre e gratuito, o programa Busca Ativa Escolar será oferecido a todos os Municípios, que poderão acionar agentes públicos específicos, conforme o tipo de vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes.

A plataforma tem como ponto de entrada as informações de agentes comunitários, cujo papel é o de realizar a busca de crianças e adolescentes que estão fora da escola, além de fazer os alertas para provocar a atuação de outros integrantes da equipe.

Cabe aos supervisores institucionais receber os alertas e acionar os agentes específicos que vão garantir a matrícula, a rematrícula ou a permanência na escola. Os técnicos verificadores, por sua vez, fazem as visitas para entender o porquê da exclusão escolar e propõem uma estratégia para garantir a frequência à escola. Desse modo, além de garantir que sejam matriculados, o sistema deve estimular a permanência nas instituições e auxiliar na investigação do perfil do grupo.

Essa sequência de procedimentos é feita pela internet, reunindo agentes de diferentes áreas, como Educação, Saúde, Assistência Social e Planejamento. A plataforma funcionará em computadores, smartphones e celulares mais simples, por SMS. A expectativa é que, inicialmente, 70% dos Municípios adotem a ferramenta e, em três anos, haja adesão total das 5.568 cidades brasileiras.

A ferramenta foi concebida há dois anos e tem sido aprimorada para melhor uso da equipe de campo. Oito Municípios participaram da fase piloto da plataforma. Ela foi desenvolvida pelo Unicef em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e o Instituto TIM. Os dados cadastrais dos assistidos serão mantidos sob sigilo em consultas das prefeituras.

Agência CNM, com informações do Ministério da Cultura

