Plataforma inteligente auxiliar para consumidores planejados e salvos nas compras mensais de supermercado

Você já parou para pensar em quanto tempo você gasta indo ao supermercado? Além dos gastos com deslocamento, tempo de procura de produtos e, muitas vezes, acabamos gastando mais o que é necessário, pois as promoções nos atraem a cada corredor e nos fazem levar coisas que não são úteis. Para ajudar nessas tarefas, os empreendedores Bruna Vaz Negrão, de 25 anos, e Fabio Rodas Blanco, 26, criaram o Shopper.com.br , uma plataforma que ajuda os usuários a planejar e economizar nas compras de supermercado. Muito mais que um supermercado online, uma startup pode exibir um sistema de reabastecimento de itens de consumo doméstico: produtos de limpeza, higiene pessoal, alimentos não perecíveis, bebidas, animais de estimação e frutas. A empresa trabalha com o modelo de compras planejadas. O cliente escolhe os produtos no site ou recebe e recebe em casa. No mês subsequente, ele será lembrado, dias antes, para que faça ajustes nos itens e Registre, e receba outra cesta. “Nosso objetivo é ajudar as pessoas a abastecer suas casas para que não faltem itens essenciais no dia a dia”, afirma Fábio. Na plataforma, o cliente tem flexibilidade de fazer ajustes no pedido, suspender a entrega ou reagendar para outros dados. “Nossos clientes podem alterar 100% das suas ações entre uma entrega e outra. Diferente de outros modelos de assinatura, estamos atentos às necessidades deles e, por isso, não cobramos nenhum imposto mais pela mudança, nem mesmo pelo cancelamento dos serviços”, explica Bruna. A Shopper.com.br possui um acervo com mais de 2.100 itens e atende mais de 500 bairros da Grande São Paulo, entre eles: Jardins, Higienópolis, Vila Olímpia, Vila Mariana e até a região de Alphaville. O pedido mínimo feito pela plataforma é de R $ 150,00 e até R $ 249,90 é cobrado uma taxa de R $ 9,90 de frete. Para compras acima de R $ 250,00, ou frete é grátis. Além de manter uma despesa sempre abastecida, ou o modelo de ajuda para pessoas que planejam comprar com antecedência, ou que faz com que uma startup consiga organizar melhor e comprar diretamente dos fabricantes apenas aqueles produtos que sabe vender. Esse planejamento também se traduz numa logística mais eficiente, organizada com antecedência. Somados, esses fatores possibilitam ao Shopper.com.br cobrar preços baixos: em média 12% menores que os supermercados online tradicionais. Essa maior eficiência do modelo já gera R $ 1,8 milhão de economia aos milhares de clientes. Expansão do negócio A Shopper.com.br iniciou uma operação em 2015 e já apresenta resultados bastante positivos. Com crescimento de 20 a 35% ao mês , uma startup acaba de captar R $ 10 milhões. “Queremos manter essa curva de crescimento. Nossa intenção é expandir para mais de 300 bairros até o final de 2019”, incluiu o CEO da startup. Hoje, uma empresa possui 110 colaboradores e mais de 50 vagas abertas, em 20 posições diferentes. Com um Centro de Distribuição de 2.300m², localizado na cidade de São Paulo, uma startup já tem mais de 100 mil pessoas cadastradas na plataforma. “Nós queremos construir um país com menos desespero, mais eficiente, ninguém pode consumir e viver de forma inteligente, sem se preocupar com a falta de produtos básicos em casa”, finalizou Fabio.