PJC e PM apreendem menores autores de furtos em Colniza

Dois adolescentes autores de um furto foram apreendidos pela Polícia Judiciária Civil e a Polícia Militar, no município de Colniza (1.065 km a Noroeste), na noite de quarta-feira (24.05). A ação resultou também na prisão de uma professora, mãe de um dos menores, e na apreensão de diversos produtos furtados.

M.V.F. 48, foi autuada em flagrante pelos crimes receptação e de posse irregular de munição de uso permitido. O menor M.S.L., 17, conhecido como “Seninho”, e V.A.S., filho da professora, responderão pelo ato infracional de furto.

Os envolvidos foram descobertos nas diligências para apurar o furto ocorrido na madrugada de domingo (21.05), em um estabelecimento comercial denominado “Nenê Cereais”, onde foram subtraídos vários produtos, folhas de cheques e dinheiro.

Durante investigações, os policiais civis conseguiram localizar o menor M.S.L., em poder de uma das folhas de cheque subtraídas do ponto comercial, preenchida no valor de R$ 591 reais, além da quantia de R$ 200 em dinheiro.

Questionado, o adolescente acabou assumindo a autoria do furto e também contou o local onde estariam os comparsas do delito.

Com base nas informações, os policiais se deslocaram até a residência do segundo envolvido. No local, a professora e mãe do menor alegou que o filho não se encontrava em casa.

Em buscas foram encontradas na casa, 11 munições intactas de calibre 22, 19 folhas de cheques de diferentes valores, 1 aparelho de som automotivo com o módulo, 1 notebook da marca Sony, uma marreta e um pé de cabra usado possivelmente para arrombar e cometer os furtos.

Diante do flagrante, a moradora foi presa e conduzida à Delegacia de Polícia de Colniza. Ela foi interrogada pelo delegado, Edson Ricardo Pick, e autuada por receptação e posse irregular de munição de uso permitido.

“Na casa da professora os policiais apreenderam produtos referentes ao furto investigado e também de outros furtos praticados anteriormente”, destacou o delegado Edison Ricardo.

O menor, filho da professora, foi apreendido pela Polícia Militar, na manhã desta quinta (25.05), no Distrito de Nova União.

As diligências continuam para identificar e prender outros envolvidos.

