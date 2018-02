Pizza no café da manhã é mais saudável do que cereal, diz nutricionista

Por essa você não esperava: pizza é mais saudável do que cereal matinal no café da manhã.

De acordo com a nutricionista americana Chelsey Amer, uma fatia de pizza e uma tigela de cereal matinal com leite contêm quase a mesma quantidade de calorias — porém, a pizza pode ser mais nutritiva do que certos cereais que são ricos em açúcar, corantes e sabores artificiais e pouca proteína.

Isso não quer dizer que comer pizza no café da manhã é sinônimo de uma alimentação saudável. Muito pelo contrário — um pedaço de pizza é rico em gorduras e carboidratos. Além disso, dificilmente uma pessoa com muita fome pela manhã vai se contentar com apenas uma fatia.

Mas, a questão levantada pela nutricionista Chelsey Amer é alertar sobre maus hábitos alimentares que passam despercebidos no dia a dia. “É surpreendente saber que uma fatia simples de pizza e uma tigela de cereal para crianças com leite contêm a mesma quantidade de calorias”, explicou Amer ao The Daily Meal.

“Pizza tem mais proteína e ingredientes que te deixarão mais satisfeito e com energia por mais tempo do que um cereal. Além disso, a pizza pode conter mais gordura e bem menos açúcar, então você não vai ter um pico de insulina. Por isso, pizza pode ser um café da manhã mais saudável e nutritivo que um cereal, sim.”

Porém, pizza está longe de ser uma opção saudável. “É verdade que uma pizza pode ser uma refeição mais balanceada do que um cereal, pois contém proteína, carboidrato e algumas gorduras essenciais, mas não se pode dizer que ela é uma escolha ideal para a primeira refeição do dia”, explica a nutricionista britânica Rhiannon Lambert ao jornal The Independent. Ela lembra que tudo depende do cereal e do recheio da pizza que você escolher.

Hoje existem diversos cereais matinais, com menos açúcar e gordura e feitos de grãos integrais, ricos em fibras e vitaminas. Por outro lado, como muitos já sabem, alguns sabores de pizzas pode ser bem calóricos.

A melhor escolha, segundo nutricionistas, é ter um café da manhã balanceado com frutas, proteínas magras e carboidratos complexos (como produtos integrais).

