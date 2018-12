Pinheiro recebe camas elétricas para compor os leitos do novo PS e avança para fase final da obra

Nesta quarta-feira (05.12), o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro recebeu o primeiro lote com 150 camas elétricas para o novo Pronto Socorro Municipal da Capital. Com a entrega, a gestão Emanuel Pinheiro, que trabalha em regime de força-tarefa para concluir em tempo recorde a obra que estava parada em outras gestões havia seis anos, avança para a fase final, reafirmando a entrega para o fim deste mês e com a presença do presidente da República, Michel Temer.

Segundo informação da Comissão Técnica criada para conduzir o processo de conclusão de obra e abertura da nova unidade hospitalar, o restante das camas deverão ser entregues até o final do mês e serão distribuídas, entre enfermaria, box de emergência e Unidades de Terapias Intensivas (UTIs).

Para Pinheiro, que inclusive mudou seu gabinete para o local visando fiscalizar de perto o ritmo com que a obra vem sendo conduzida, o momento é de emoção.

“Estamos começando a quarta-feira vistoriando a obra e acompanhando cada carreta que chega com os lotes de equipamentos. Isso é o que fazemos diariamente desde que mudamos o gabinete para cá e, desta vez, estamos anunciando para Cuiabá a chegada das 150 camas elétricas. É um momento emocionante, histórico, que mostra que a nossa gestão não para e vem realizando um trabalho intenso, frenético e extremamente dedicado dia e noite para entregarmos no final deste mês, com a presença do presidente da República a maior obra de Saúde Pública de Cuiabá e de Mato Grosso que é o nosso Pronto Socorro. Anuncio para a população porque eu queria dividir com cada cidadão a nossa emoção, a nossa felicidade de ver cada detalhe deste sonho sendo concretizado em nossa gestão”, finalizou.

