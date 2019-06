Pinheiro lança nova obra e vê Cuiabá como líder em desenvolvimento estrutural

Publicado por: Rosano Almeida

“O trânsito caótico, que causa atraso e atrapalha a vida de milhares de cuiabanos, está com os dias contados”. A afirmação foi feita pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, para ilustrar a grandiosidade que representa a construção do viaduto na Avenida Profª Edna Maria Albuquerque Affi (Av. das Torres). Nesta terça-feira (18), o chefe do Executivo municipal assinou a ordem de serviço para início dos trabalhos no local.

No total, são R$ 16.340.726,63 investidos no levantamento da estrutura com 200 metros de comprimento e 18 metros de largura, no entroncamento com a Avenida Érico Preza (Av. Itália). A obra será executada pelo Consórcio LR, em um prazo estabelecido em contrato de 360 dias, e a expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas, de forma direta, sejam beneficiadas pela melhoria na mobilidade urbana. Esse é o primeiro viaduto que será construído em Cuiabá pelo Município.

“Cuiabá nasceu para liderar todo o processo de desenvolvimento estrutural e econômico de Mato Grosso, pois somos a vitrine do nosso estado. Por isso, é nosso dever buscar formas de potencializar o crescimento da Capital tricentenária. Esse viaduto irá resolver um dos problemas mais crônicos de Cuiabá. É um ponto que, nos horários de pico, causa muitos transtornos à população e a obra vem ao encontro da modernidade, do embelezamento e da melhoria na mobilidade urbana”, destacou o prefeito.

Todo o procedimento será coordenado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas que tem a missão de garantir a qualidade na obra e a adoção de medidas para minimizar os transtornos durante todo o período de intenso trabalho. Segundo o secretário Vanderlúcio Rodrigues, assegurar que o trânsito continue fluindo com boas condições foi uma das primeiras preocupações na concepção do projeto.

“Junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, estamos montando um plano para que o cidadão seja impactado o mínimo possível. Infelizmente, não temos como fazer uma obra desse porte, nesse que é um dos pontos mais movimentados da cidade, sem interferir na rotina dos condutores. Então esperamos contar com a paciência da população que, em poucos meses, poderá usufruir de mais uma grande melhoria”, explicou Vanderlúcio.

Homenagem

O viaduto levará o nome do ex-vereador por Cuiabá, José Maria Barbosa, o Juca do Guaraná. Falecido em julho de 2018, Juca fez um mandado marcante na Câmara Municipal, na legislatura de 2008 a 2012. Em sua passagem pela política prestou grande colaboração para o desenvolvimento do município, principalmente com ações voltadas para a área social.

Além da trajetória política, também se destacou no campo comercial. Em Cuiabá, fundou quatro empresas, sendo seu primeiro comércio criado em 1977 e popularmente conhecido como ‘Bulicho do Juca’. A Segunda foi a ‘Guaraná do Juca’, que o consagrou como referência de qualidade no estado. Anos depois, fundou mais duas onde ingressou no ramo de transportes e minério.

“É uma estrutura próxima da região onde nascemos e meu pai viveu. Ficamos muito felizes com a homenagem, principalmente por ser uma obra que irá projetar Cuiabá para o futuro. Eu e minha família agradecemos ao prefeito Emanuel Pinheiro por essa justa lembrança. Meu pai sempre foi uma pessoa simples, mas extremamente apaixonada pela nossa cidade”, enfatizou o vereador Juca do Guaraná “Filho”.

Participaram da solenidade de lançamento da obra os secretários municipais de Planejamento, Zito Adrien, de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Juares Samaniego, e de Ordem Pública, Leovaldo Sales. Representando a Câmara Municipal, estiveram presentes os vereadores Misael Galvão, Luis Claudio, Advair Cabral e Adilson Levante.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews