Pinheiro garante mais de R$ 50 milhões para investimento em obras de infraestrutura

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, assinou nesta terça-feira (08.01) o primeiro grande contrato de 2019, ano em que a Capital celebra 300 anos de história. Em ato, realizado no Palácio Alencastro, o chefe do Executivo assegurou a chegada de R$ 50.869.138,28, por meio do firmamento de um contrato de financiamento, mediante a abertura de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. O valor será aplicado exclusivamente na execução de obras de infraestrutura viária em diferentes pontos da cidade.

Além de ampliar o atendimento do programa Minha Rua Asfaltada, o financiamento garantirá também a construção de dois novos viadutos na Capital. Conforme o planejamento de melhoria na mobilidade urbana, as edificações serão construídas nas avenidas Manoel José de Arruda, conhecida como Avenida Beira Rio (no trevo da ponte Sérgio Motta) e Edna Maria Albuquerque Affi, a popular Avenida das Torres (cruzamento com a avenida Itália). Na área de pavimentação os bairros beneficiados, integralmente, serão João Bosco Pinheiro, na grande CPA, e São João Del Rei, na região Sul da Capital. Ambos localizados em regiões mais populosas e que necessitam urgentemente de atenção.

No caso dos viadutos, o processo para construção se encontra, neste momento, na etapa de licitação para a contratação de uma empresa especializada na execução desse tipo de obra. No fim de dezembro, por exemplo, o Município cumpriu mais uma fase desse procedimento, ao realizar uma consulta pública com as interessadas em participar do certame. Já para os bairros a serem asfaltados, as licitações já foram finalizadas em dezembro.

“Esse é um momento histórico para Cuiabá. Durante o ano de 2018, lutamos muito para conseguir fechar esse contrato e, agora, estamos dando esse primeiro presente de 2019 para a população. Foi um trabalho construído com parcerias, por isso, aproveito para externar meus agradecimentos ao ex-presidente da República, Michel Temer, que deu início nesse processo, e ao atual presidente Jair Bolsonaro, que manteve e seguiu o compromisso firmado pelo seu antecessor. Agora, vamos continuar nos empenhando para proporcionar a humanização no trânsito e dar mais qualidade de vida aos cuiabanos”, disse o prefeito.

Além disso, Pinheiro destacou ainda que a assinatura do contrato pode ser vista também como um atestado de total sincronia de sua equipe na busca pelos avanços necessários para a Capital tricentenária. “Essa é uma demonstração de total alinhamento entre as secretarias. O secretário de Fazenda, Antônio Roberto Possas de Carvalho, teve um papel importante de articulação com a equipe do Banco do Brasil, assim como o de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, tem se aplicado na parte de execução das obras pela cidade, e o de Meio Ambiente, Juares Samaniego, nos dá todo suporte técnico na elaboração dos projetos”, salientou.

De acordo com superintendente Regional do Banco do Brasil, Marcos Paulo Banknow, a disponibilização do crédito para Cuiabá somente foi possível graças à demonstração do equilíbrio nas contas públicas, praticado pela atual gestão. “Nosso desejo é que todas as cidades façam o dever de casa, como Cuiabá o faz. A Capital está completamente regular com sua situação fiscal e isso possibilita a busca por investimentos como este. Queremos estar cada vez mais próximo do Município, para que novas parcerias continuem sendo estabelecidas”, argumentou o superintendente.

Assessoria da Prefeitura

