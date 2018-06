Pinheiro fortalece manifestações folclóricas em apoio ao grupo Flor Ribeirinha

Resgatar as raízes artísticas do povo cuiabano, de forma que as projete para o mundo é uma das missões para o tricentenário da Capital. E a fim de garantir que a culturalidade cuiabana alcance novos públicos e outras culturas, o prefeito Emanuel Pinheiro fortaleceu o compromisso da gestão municipal com o grupo Flor Ribeirinha, em uma tranquila manhã de sexta-feira (08). Ao lado do secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, os rumos vindouros da arte que celebra a cuiabania foram tratados, mediante troca de experiências e estreitamento de laços.

“Nós sabemos dos desafios que o Grupo Flor Ribeirinha já enfrentou, com uma história marcada por muita garra, disposição e até dores. E como chefe do Executivo, é imprescindível que o município dedique parte dos seus esforços para garantir a seguridade desse lindo trabalho realizado por esses artistas performáticos. Com sua beleza plástica e movimentos que encantam os olhos, esse time de heróis tem levado Cuiabá para os quatro cantos do mundo, celebrando a vivacidade da nossa cultura em espetáculos únicos. Eles são a prova do tamanho do potencial que nossa cidade tem na produção artístico cultural e da necessidade do poder público investir nos filhos da sua terra. Hoje nos colocamos novamente à disposição de dona Domingas e seu time, entusiasmados para que a Prefeitura de Cuiabá seja um dos grandes fomentadores do grupo, seja por meio de recursos, seja de forma institucional. Trabalhamos dentro da probidade administrativa, apoiando a cultural e solidificando ainda mais as suas raízes, lançando-a para conquistar novos povos”, afirmou Pinheiro.

O apoio do município ao longo dos últimos meses é uma evidência perceptível para os artistas. Para a dona Domingas Leonor, presidente do Flor Ribeirinha, o vínculo com a Prefeitura se fortaleceu ainda mais diante de um dos percalços mais dolorosos sofrido pelos participantes, se estendendo em 2018 por meio de incentivos institucionais e pela construção de uma nova era na cultura folclórica local.

“Fazer arte é uma tarefa repleta de adversidades, pois esbarramos em questões financeiras e circunstanciais que muitas vezes tentam impedir que sigamos adiante com esse sonho tão grandioso que lutamos para todos os dias viver. E nessa jornada, vimos no prefeito Emanuel Pinheiro o entusiasmo de um gestor que se dispõe a abrir os caminhos, a ser um agente participativo e facilitador das manifestações artísticas que aqui produzimos. E como pessoas que amam Cuiabá e querem que o mundo também a ame, nosso desejo é desbravar fronteiras e levar essa arte tão particular para que pessoas diferentes a conheçam. Para que isso seja possível, precisamos caminhar ao lado do município e eu realmente me alegro por saber que o nosso gestor e o secretário Vuolo não desistem da cuiabania, investindo – de fato – seu tempo, cuidado e ideias, para que mais grupos de dança também desfrutem de conquistas valiosas e grandiosas”, refletiu.

Consagrado campeão no 18º Festival Internacional de Arte e Cultura de Bűyűkçekmece, com o espetáculo “Mato Grosso Dançando o Brasil”, o grupo Flor Ribeirinha segue cruzando fronteiras, com uma agenda de apresentações que visam celebrar este manifesto nacional ao redor do estado e do país. Após uma calorosa performance feita recentemente em São Paulo, a trupe de artistas viu seu sucesso despontar ainda mais, em meio a produtores e personalidades do ramo do entretenimento, que prestigiaram a ocasião. E com sua programação bem determinada para todo o ano de 2018, o grupo já tem data marcada para reapresentar seu grande show para o público cuiabano.

“Nos dias 15, 16 e 17 de junho nós estaremos no teatro da UFMT com essa performance poderosa que conquistou a Turquia e queremos muito que a Prefeitura possa prestigiar este momento conosco, tendo o prefeito como representante. Sabemos do valor imensurável que o gestor tem dado para todo este trabalho que temos desenvolvido ao longo destes 25 anos e queremos comemorar este marco ao seu lado, vislumbrando o movimento folclórico para além das divisas matogrossenses. Temos também alguns desafios adiante – com algumas apresentações pré-agendadas em países europeus – e sabemos que novamente o município dará seu aporte, dentro da legalidade e de suas respectivas viabilidades. O que queremos é continuar propagando essa alegria da cuiabania, as tradições vertidas em figurinos bem elaborados e detalhistas, mostrando a cara do povo cuiabano para nações que se quer conhecem o nosso poder artístico como Capital. Essa cidade precisa ser conhecida por seus símbolos históricos únicos e o folclore é um desses elementos que irradia da nossa culturalidade”, compartilhou o diretor-executivo da Associação Cultural Flor Ribeirinha, Jeferson Guimarães Rosa.

Difundir o brilho do folclore cuiabano é uma das tarefas desempenhadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, que tem unido forças a movimentos artísticos como o Flor Ribeirinha, a fim de desenvolver uma atmosfera cultural distinta de tudo aquilo que Cuiabá já testemunhou. Para o titular da pasta, Francisco Vuolo, há um leque grandioso de ações que podem ser executadas, a fim de que a cidade de transforme em um centro que celebra as manifestações folclóricas mundiais. “Precisamos pensar na Capital como um pólo promissor de produção artística e para que isso seja possível, é necessário também que sejamos um município que promova essas mesmas demonstrações, atraindo países dos mais distintos para que eles introduzam sua arte ao nosso povo. A força deste grupo liderado por dona Domingas reitera que há público, há interesse e é possível desenvolver festivais e eventos do gênero. E é com essa ousadia em mente que nós já planejamos um projeto ousado que caminha nesse sentido e que será avaliado de acordo com todas as nossas possibilidades”, concluiu.

Assessoria

