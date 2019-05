Pinheiro entrega mais uma área de lazer para a população

Publicado por: Rosano Almeida

Fruto da união entre diversas esferas do poder público, o Parque da Nascente – Yone de Azevedo Campos – foi inaugurado nesta quinta-feira (16.05). Com uma área aproximada de 30 mil m², o espaço, localizado entre os bairros Morada do Ouro I e II (na Grande Morada da Serra), passou por um completo processo de transformação, alinhando à oferta de lazer com a preservação ambiental. A solenidade contou com a presença do ex-governador de Mato Grosso e ex-prefeito de Cuiabá, Frederico Campos que, aos 92 anos, fez questão de pretigiar o evento.

Do local, foram retirados mais de 100 caminhões de lixo, que soterravam a nascente do Córrego Gumitá. O processo de mudança, contou o plantio de mais de 1.500 mudas de árvores nativas, construção de pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, espaço para pets (ParCão), e uma grande passarela de contemplação. Ainda foram executados os serviços de iluminação, jardinagem e paisagismo, instalação de bancos e lixeiras, e recuperação das vias no entorno.

“Este é o conceito da nossa gestão. Democratizar o conceito de qualidade de vida, que essas áreas de lazer oferecem para a população. Os grandes parques já existentes são maravilhosos, mas atingem uma população restrita. Por outro lado, Cuiabá possui várias áreas lindas, que podem ser mais bem utilizadas. Fiz o compromisso de expandir esses espaços e levá-los para mais próximo da daquele morador que reside em bairros afastados da região central”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro.

A construção aconteceu por meio de parceria entre Prefeitura de Cuiabá, Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), Águas Cuiabá, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Instituto Ação Verde e o Poder Judiciário, representado pelo Juizado Volante Ambiental (Juvam). “Entregamos mais um grande presente para Cuiabá. As pessoas poderão, com toda segurança e tranquilidade, fazer exercícios físicos, interagir socialmente e contemplar uma linda paisagem”, comentou o secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

De acordo com o promotor da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural, Gerson Barbosa, idealizador do projeto Água Para o Futuro, a entrega do parque pode ser considerada histórica. Segundo ele, a recuperação da nascente do Córrego Gumitá, mapeada pelo projeto como Nascente 83, foi o ponto de partida para novas intervenções nos outros 215 mananciais já identificados.

“Lembro-me que Cuiabá possuía mais de 50 córregos propícios para banho e hoje temos menos de 20. O Água Para o Futuro tem buscado mudar essa realidade. O poder público está fazendo sua parte, mas é necessário que a população também entende seu papel dentro do processo de preservação. Esperamos que, com esse trabalho, o cidadão aprenda a preservar outras áreas”, pontuou o promotor.

O Parque da Nascente – Yone de Azevedo Campos, além de fazer referência ao manancial existente no o local, presta uma homenagem a uma importante figura na história de Cuiabá. Nascida em 12 de dezembro de 1925, na Cidade de Campos-RJ, Yone de Azevedo Campos, foi casada com o ex-governador de Mato Grosso e ex-prefeito de Cuiabá, Frederico Campos. Como primeira-dama, tornou-se uma das pioneiras em criação de políticas sociais.

Com uma trajetória marcada pela força, sabedoria e solidariedade, atuou, de 1979 a 1983, como secretária da Fundação de Promoção Social, no Governo do Estado de Mato Grosso. Posteriormente, de 1989 a 1992, deu continuidade ao trabalho, na Prefeitura de Cuiabá. Yone de Azevedo Campos faleceu no dia 13 de abril de 2000, deixando dois filhos, que são Frederico Carlos Soares Filho e Newton Azevedo Soares Campos.

A solenidade de inauguração contou com a presença dos secretário municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanos, Juares Samaniego, de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, de Planejamento, Zito Adrien, de Fazenda, Antônio Roberto Possas de Carvalho, de Ordem Pública, Leovaldo Sales, de Inovação e Comunicação, Fausto Olini, e de Agricultura Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Débora Marques.

A Câmara Municipal de Cuiabá foi representada pelos vereadores, Misael Galvão, Marcos Veloso, Mario Nadaf, Advair Cabral, Orivaldo da Farmácia, Luis Claudio e Adilson Levante. Além disso, estiveram presentes o diretor geral da Águas Cuiabá, Luiz Fabrianni, representantes do Poder Judiciário e lideranças comunitárias.

