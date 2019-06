Pinheiro e moradores debatem ações do Município no Grande Terceiro

Na reunião, foram apresentadas ao gestor, demandas ligadas às áreas da saúde, infraestrutura e lazer

O programa “Prefeito no seu bairro” teve sua segunda edição realizada nesta terça-feira (11). Na oportunidade o chefe do executivo de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, esteve no bairro Grande Terceiro, situado na região Leste, ouvindo as solicitações de moradores e lideranças comunitárias. No encontro, foram apresentadas demandas ligadas as áreas da saúde, infraestrutura, lazer e integração social.

O Grande Terceiro é uma comunidade oriunda do remanejamento de milhares de famílias atingidas pela enchente de 1974, uma das mais devastadoras que Cuiabá já sofreu. Com 41 anos completados em 2019, o local é mais um que ainda sofre com os efeitos do crescimento desordenado. Para sanar as necessidades, o Município já desenvolve ações que resultarão em melhorias para os mais de 2.500 moradores da região.

No bairro, estão em andamento neste momento, a reforma e ampliação do Centro de Saúde e a construção de uma praça pública. Também está prevista para o segundo semestre, a revitalização completa do centro comunitário. “São ações que vão contribuir para a construção de um novo tempo para essa comunidade tão tradicional. O poder público tem o dever de oferecer esses equipamentos que dão ao cidadão uma melhor qualidade de vida”, enfatizou o prefeito.

Além disso, o prefeito destacou que já existe um projeto pronto para a construção da rede de drenagem em todas as vias. “Essa é uma intervenção que já fizemos todos os levantamentos e está orçada em cerca de R$ 2,5 milhões. Não é uma obra barata, mas entendemos que é de fundamental importância para acabar com os problemas de alagamento enfrentados pelos moradores. Estamos na busca de recurso para começar o trabalho”, explicou Pinheiro.

Para o presidente da Associação de Moradores e subprefeito da Regional Leste, Ricardo Lobo, a presença do prefeito no bairro, para um diálogo aberto com os moradores, demonstra o olhar cuidadoso que a gestão tem tido com as comunidades mais afastadas da região central. Ele reforçou ainda que as obras, nas diferentes áreas, além de representar um avanço na infraestrutura do bairro, também colabora para a autoestima do cidadão.

“O nosso Centro de Saúde é uma referência na cidade e a ampliação vai melhorar as condições de atendimento da população. Paralelo a isso, a comunidade vai ganhar dois novos espaço para lazer e integração social, com a construção da praça e reforma do centro comunitário”, pontuou Lobo.

A segunda edição do programa “Prefeito no seu bairro” contou também com as presenças do secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, do diretor de Resíduos Sólidos, Anderson Matos, da diretora de Atenção Básica, Mirian Naschenveng, e lideranças comunitárias da região Leste.

