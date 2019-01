Pinheiro conquista recurso de mais 5 milhões para asfalto

Mais um grande contrato foi firmado nesta segunda-feira (14) pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Em ato realizado no Palácio Alencastro, o gestor assinou o documento que garante a chegada de R$ 4.743.295,02 da União Federal para ser aplicado em obras de pavimentação. Somados à contrapartida do Município, o investimento totaliza um montante de aproximadamente R$ 5 milhões, que serão direcionados para a melhoria na infraestrutura dos assentamentos rurais Gamaliel, Conquista e Colina Verde.

O emprego do valor na recuperação das vias beneficiará mais de 200 famílias, que residem na região marcada pelo desenvolvimento da atividade de hortifrutigranjeiro e também por abrigar famílias que possuem entre seus membros pessoas com deficiência (PcD). Além de promover o avanço na qualidade de vida dos moradores, o objetivo da Prefeitura de Cuiabá é garantir que, com a melhoria das estradas, o escoamento da produção seja facilitado e a localidade continue avançando socioeconomicamente.

“A celebração desse contrato é mais uma demonstração do trabalho responsável que estamos fazendo, sempre prezando pelo equilíbrio nas contas públicas. Esse zelo pelo recurso público nos permite buscar alternativas como esta para desenvolver as ações de melhorias. Na última semana, garantimos investimentos para pavimentação de dois bairros na zona urbana e, agora, vamos levar esse benefício para o perímetro rural. Asfalto é desenvolvimento, é segurança, é saúde preventiva, mas, muito mais que isso, é a nossa demonstração de respeito com o cidadão”, destacou Pinheiro.

A chegada dos R$ 4.743.295,02 é fruto de um contrato de repasse, firmado com a Caixa Econômica Federal (CEF). O recurso é oriundo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e foi conquistado após um trabalho de articulação em parceria com a bancada federal, por intermédio do então deputado Victório Galli.

“É um sonho antigo, que passa a se tornar realidade nesses três importantes assentamentos de Cuiabá. Me sinto feliz por contribuir para que Cuiabá possa ter mais esse recurso e dê mais qualidade de vida para as pessoas, especialmente as que moram na zona rural”, disse Galli.

De acordo com o superintendente regional de Mato Grosso da Caixa Econômica Federal, Moacyr do Espírito Santo, o ato representa mais uma medida de inclusão social firmada entre a instituição financeira e o Município.

“A Caixa Econômica Federal é o maior agente de políticas públicas do território brasileiro. Por isso, para nós é uma honra assinar mais esse convênio com a Prefeitura de Cuiabá, que disponibiliza quase R$ 5 milhões para beneficiar 200 famílias. O Município tem sido um grande parceiro da Caixa e ações como esta só é possível graças ao trabalho de viabilização dos projetos, para que os recursos continuem chegando”, pontuou o superintendente.

Gamaliel

O assentamento Gamaliel é resultado de uma parceria da igreja Assembleia de Deus e o governo do Estado. O pastor Gutemberg Brito Júnior foi ao ato de assinatura representando o presidente das Assembleias de Deus de Mato Grosso, Sebastião Rodrigues. “Agradecemos o empenho do nosso prefeito Emanuel Pinheiro, que tem feito um excelente trabalho pela nossa Capital. Ele tem deixado a nossa cidade do jeito que ela merece e que todos os cuiabanos anseiam. Parabéns prefeito Emanuel”, finalizou o pastor.

