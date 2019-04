Pinheiro anuncia “tolerância zero” para pacientes no corredor do PSC

Para isso foram abertos 90 leitos no HMC, 21 no Hospital São Benedito e outros 15 no próprio PSC

Publicado por: Rosano Almeida

Em visita ao Pronto Socorro de Cuiabá (PSC), o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou “tolerância zero” para pacientes nos corredores, nesta sexta-feira (26.04). A unidade de saúde, que há décadas enfrentava problemas com superlotação, foi beneficiada com a estruturação de outros hospitais, promovida pela gestão.

Para isso, houve abertura de 90 leitos no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), inaugurado em dezembro de 2018; 21 no Hospital São Benedito e outros 15 no próprio PSC. É importante destacar que este último atende diariamente a demanda de diversos municípios de Mato Grosso.

“Isso é só o começo da virada de página da saúde em Cuiabá. Muitas gestões iniciaram e finalizaram sem conseguir humanizar o Pronto Socorro. Foram décadas de condições subumanas e histórias de descaso com os que mais necessitam e que, nestes momentos estão mais vulneráveis”, disse.

Ao longo da vistoria, Emanuel conversou com pacientes que reforçaram a importância de se priorizar a Saúde. “Como podem observar, não existe mais pacientes nos corredores. Isso significa que ninguém, mas ninguém mesmo vai precisar ir para corredor. A história começa a ser reescrita! Já temos leitos suficientes para todos os pacientes!”

O prefeito reforça que os servidores da saúde devem ser pessoas que trabalham com amor à população. “Conto com a ajuda de todos para essa nova fase da saúde de Cuiabá! Não andaremos para trás. Vou continuar firme trabalhando todos os dias para melhorar a vida da nossa gente”, finalizou.

Confira aqui o vídeo.

Assessoria da Prefeitura

