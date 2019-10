Piloto de Cuiabá vence prova de Campos do Jordão da Mitsubishi Motorsports pela equipe GS Racing

Olair Fagundes está na briga pelo título da competição ao lado do navegador de Apucarana, Jhonatan Ardigo

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Aline Ben da Costa

A quinta prova da região Sudeste da Mitsubishi Motorsports, e a temporada da temporada 2019 da competição, aconteceu no último sábado, dia 5 de outubro, em Campos do Jordão (SP). Entre os destaques do evento esteve o piloto de Cuiabá, Olair Fagundes, que venceu na categoria Master, representando a equipe GS Racing. O piloto compete ao lado do navegador de Apucarana (PR), Jhonatan Ardigo, e está na briga pelo título da competição deste ano.

Os concorrentes selecionados um calor de 30º e céu azul em Campos do Jordão. A largada aconteceu no Estádio Benedito Vaz Dias, onde os pilotos e os navegadores saíram para realizar cinco horas de uma prova dividida em três etapas. Na primeira parte da prova dos carros a seguir para a famosa pistinha da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), localizada em Taubaté (SP).

Briga de campeões

Com o resultado conquistado em Campos do Jordão, Olair não encontrou o líder da competição e entrou na briga pelo título. “Foi uma etapa muito boa, rápida, uma das melhores já executadas pela Mitsubishi. Quanto mais difícil, melhor. A primeira etapa na pista da CBA estava muito rápida, com mídias muito boas. Já está na segunda parte da prova e estamos em um reflorestamento com cascalho que deixa a prova lisa. Na terceira etapa enfrentamos um erro de reflorestamento e pista. Conseguimos um ótimo resultado e agora estamos no primeiro colocado do campeonato ”, detalha Olair.

O piloto de Cuiabá está na disputa pelo título da Mitsubishi Motorsports Sudeste contra um colega de equipe, o piloto Robson Garcia, de Jaraguá do Sul (SC). A definição do campeão acontece na última prova de competição que será realizada em Mogi Guaçu (SP) no dia 23 de novembro. “Com uma vitória desse final de semana, estou liderando os navegadores e o Olair conseguiu encontrar no Robson. Na última etapa, você vai ficar um pouco mais tranquilo para mim, mas a gente tem que andar bem ”, diz Jhonatan.

Olair e Jhonatan conquistaram o primeiro lugar com um Pajero Completo com apoio mecânico de Adael Neto, da Nôno Racing, e ainda contam com o patrocínio de Copagaz. A dupla competir junta desde 2017 e este ano já foi campeã da Transcatarina. “A prova de Campos do Jordão foi bem rápida e difícil de navegar, com referências bem próximas e algumas ruas escondidas. A gente conseguiu andar bem, não teve erros de navegação e o Odair conseguiu manter bem como mídias. Ainda tivemos uma etapa em um reflorestamento de cascalho bem solto, onde o carro escorregava bastante e a pilotagem era essencial ”, conta Jhonatan.

Pódio dominado pela GS Racing

A GS Racing marcou presença em praticamente todo o pódio do Master em Campos do Jordão. Além de vencer a prova com Olair e Jhonatan, a equipe ficou em segundo lugar com o piloto Leandro Pereira Moor, ou Ximura, Apucarana (PR), e o navegador Ivo Mayer, de Brusque (SC). A GS Racing ainda contou com o terceiro lugar do piloto Rafael Cardoso, de Novo Hamburgo (RS) e do navegador Tiago Poisl, de Gravataí (RS) e comemorou a quinta colocação do navegador Cláudio Flores, de Bilu, de Itajaí (SC), que competiu ao lado do piloto José Marques de Souza Junior, de Belo Horizonte (MG).

Um Mitsubishi Motorsports possui apenas mais uma prova neste ano. Uma grande final será realizada no dia 23 de novembro na cidade de Mogi Guaçu. A GS Racing está com o título praticamente garantido na categoria Master e define entre duas de suas duplas quem será campeão.

Acompanhe a GS Racing

Quem quiser acompanhar as próximas provas da GS Racing pode seguir no Facebook ( fb.com/racinggs ) e Instagram (@gsracing) da equipe. As notícias também estão publicadas no site www.gs4x4performance.com.br , além da imprensa em geral e dos principais sites especializados em off-road.