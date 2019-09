Piloto de Cuiabá é vice-campeão de Sertões no Rally Regularidade

José Carlos da Silva, Zé do Chapéu, competiu ao lado do navegador Enedir da Silva Júnior, o Bolacha

Depois de percorrer quase cinco milhas e atravessar o Brasil do Mato Grosso do Sul ao Ceará, o piloto de Cuiabá (MT), José Carlos da Silva, o Zé do Chapéu, foi vice-campeão dos Sertões na categoria Mestre do Rally Regularidade. Competindo ao lado do navegador de Chapecó, Enedir da Silva Júnior, o Bolacha, ou conquistar o segundo ou o segundo lugar após o atacante até o final da competição. José Carlos representa como equipes Trancos & Barrancos e GS Racing que competiram em parceria na 27ª edição dos Sertões.

Antes chamado “Rally do Sertões”, o maior rally das Américas promovia o nome para poder usar mais. Segundo a organização do evento, o objetivo é atingir mais áreas além do esporte. A 27ª edição dos Sertões Iniciados em Campo Grande (MS), no dia 24 de agosto e encerrada no domingo, dia 1 ° de setembro, em Aquiraz (CE), depois de passar pelas cidades da Costa Rica (MS), Barra do Garças ( MT), São Miguel do Araguaia (GO), Porto Nacional (TO), São Félix do Tocantins (TO), Corrente (PI), Bom Jesus (PI) e Crateús (CE).

Vice-campeões da Master

A dupla piloto de Cuiabá foi um grande desafio dos campeões de Sertões neste ano. Zé do Chapéu e Bolacha brigaram até o penúltimo dia de prova pelo título do Mestre e completaram uma dobradinha da GS Racing e de Trancos e Barrancos no topo do pódio com a segunda colocação da categoria. Os campeões foram colegas de equipe, o piloto Gustavo Schmidt, de São José (SC), e o navegador Tiago Poisl, de Gravataí (RS). “Eu achei uma prova do Sertões desse ano fantástica. Por uma prova enorme em quilometragem, são quase cinco milhas em oito dias, acredito que Rogerinho (Rogério Almeida, diretor de prova) deixou-a perfeita. Tanto quanto provas em linha quanto provas em balança (trechos mais difíceis e com pegadinhas) estavam ótimas, muito bacanas de andar, uma prova fantástica, gostei demais. Espero que o ano que vem seja assim ou melhor ”.

Outros resultados

As equipes GS Racing e Trancos & Barrancos também subiram ao pódio do Master com o lugar do piloto Milton Dresch, de Estrela (RS), e do navegador Thiago Silva, de Gravataí (RS). Pela Graduado, como equipes vencedoras de uma competição com o piloto Aurélio Bilhalva, de Pelotas (RS), e o navegador Rafael Pinto, de Curitiba (PR), e conquistado um quinto lugar no pódio com o piloto Giovani de Mello e o navegador Pedro Pescador de Mello , de Porto Alegre (RS). Já o piloto Armando Bispo da Cruz e o navegador Lincoln Diego Cirqueira Ferreira, de Fortaleza (CE), encerrou uma competição com uma colocação inicial.

Cordão de Líder

O Sertões promove uma novidade neste ano, os campeões de todas como categorias no primeiro dia de prova ganharam o cabo de líder e permaneceram com ele até uma etapa a seguir. A cada dia a classificação geral era exibida e o cordão ficava com o líder de cada categoria. O piloto de Cuiabá chegou a ficar um dia com o cabo de líder no pescoço após empatar em pontos no primeiro lugar da classificação geral com uma dupla que seria campeã da categoria.

Infraestrutura

As equipes GS Racing e Trancos & Barrancos participam da parceria na 27ª edição dos Sertões. Juntas, como equipes contidas em seis veículos no Rally Regularidade, três Trollers e três Pajeros, e uma infraestrutura de dois motorhomes, um carro de apoio, uma moto, mecânicos, assessores de logística, motoristas, treinadores e assessores de imprensa.

Acompanhe as equipes

Quem quiser acompanhar as próximas provas da GS Racing e Trancos & Barrancos pode seguir o Facebook ( fb.com/racinggs ou fb.com/EquipeTrancoseBarrancos ) e Instagram (@gsracing ou @trancosebarrancos) das equipes. Como notícias also São Publicadas nenhum site www.gs4x4performance.com.br e www.trecho1.com.br/blog , Além da Imprensa los Geral e dos principais locais Especializados em off-road.

O piloto de Cuiabá competiu com o patrocínio da Petroluz, Açúcar Itamarati, BioVida e Restaurante Bem na Hora.

