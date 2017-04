Polícia Federal combate o tráfico internacional de drogas no ES

A Polícia Federal deflagrou na tarde do dia (18/4) a Operação Blockbuster, com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas. Um cidadão mexicano, suspeito de integrar a organização criminosa, foi preso. Foram apreendidos aproximadamente 123 kg de cocaína ocultos no interior de um bloco de granito que seria exportado.

A prisão do suspeito foi realizada no aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, quando se preparava para embarcar com destino ao México. A substância entorpecente foi apreendida em Vila Velha, onde seria preparada para posterior envio ao exterior, após ter sido despachada pelo suspeito no município de Serra.

O preso foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana e responderá pelos crimes de tráfico internacional de substância entorpecente e associação para o tráfico, cujas penas variam de 8 a 35 anos de prisão.

Polícia Federal

