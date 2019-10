PF combate difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças

Publicado por: Rosano Almeida

No primeiro quarto, a defesa rubro-negra conseguiu parar as corridas do adversário com muita eficiência. Quando o Macaé Oilers foi para o punt, Marcelo Silva Jr. fez o bloqueio e a bola sobrou limpa para Matheus Gentil recuperar para o Mais Querido e anotar o primeiro touchdown da partida. O extra point, porém, não foi convertido.

O jogo ficou amarrado no segundo período com as duas defesas prevalecendo. O quarterback Eduardo Tosta fez sua estreia pelo Imperadores e conseguiu conectar bons passes para fazer o ataque avançar em campo. A equipe rubro-negra ainda teve a chance de ampliar em um field goal, mas acabou desperdiçando, levando a vantagem de 6 a 0 para o intervalo.

Na volta dos vestiários, o Flamengo passou a dominar o confronto. O QB Eduardo fez ótimo passe pelo meio para o Tight End Felipe “Cebola” Castro, que correu com liberdade até a endzone para anotar mais um touchdown para o Imperadores. O kicker Kevin Antunes converteu o extra point, deixando o placar em 13 a 0.

A defesa do Mais Querido continuou pressionando o quarterback adversário, e após um descuido, “Joca” Gomes roubou a bola e marcou mais um TD para o Mengão, com mais um extra point convertido.

No último período, a dupla do special team do Imperadores apareceu novamente. Dessa vez, foi o contrário. Matheus Gentil bloqueou o punt e Marcelo Silva recuperou a bola na endzone, colocando mais seis pontos na conta do Mengão. Porém, no extra point, a equipe não obteve sucesso.

E cabia mais. Ainda deu tempo do running back Anderson “Lynch” correr para mais um TD rubro-negro. O Flamengo ainda somou mais dois pontos em uma conversão com o wide receiver Pedro Volino. E parou por aí? Não mesmo. O DB Antônio “Cakarlos” Félix fez uma pick-six – interceptação retornada para touchdown -, nos instantes finais da partida. A equipe ainda tentou uma nova conversão de dois pontos, mas falhou na tentativa, decretando a vitória do Mais Querido por 40 a 0.

Na próxima e última rodada da temporada regular da Liga BFA, o Flamengo Imperadores, ainda com chances de classificação, recebe o Ribeirão Preto Challengers, no Rio de Janeiro. A partida está marcada para o dia 20 de outubro (domingo), às 10h (horário de Brasília), novamente no Estádio do Olaria.

