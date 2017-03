Petrobras registra perdas de R$ 14,8 bi em 2016 e 4º trimestre lucrativo

A Petrobras encerrou 2016 com um prejuízo líquido de 14,8 bilhões de reais, melhorando o desastroso resultado de 2015 (-34,8 bilhões de reais) graças a um quarto trimestre positivo, informou a companhia nesta terça-feira.

No quarto trimestre, o lucro foi de 2,5 bilhões de reais, depois de ter sofrido perdas de 16,4 bilhões de reais no trimestre anterior.

O grupo, atingido pela queda dos preços do petróleo e pela operação Lava Jato. atribuiu a melhora trimestral principalmente à reavaliação de ativos e investimentos em empresas sob seu controle, por um total de 20,891 bilhões de reais.

O resultado anual é o terceiro consecutivo no vermelho. As perdas de 2015 atingiram 34,8 bilhões de reais e as de 2014, 21,6 bilhões.

As receitas líquidas da empresa foram no ano passado de 282,589 bilhões de reais, uma queda de 12%.

O Ebitda (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2016 foi de 88,9 bilhões de reais, uma alta de 16% em relação a 2015.

O balanço reflete os esforços da companhia para ajustar suas contas e uma melhora de conjuntura, com um corte de 25% de seus gastos financeiros e um aumento de 12% de suas exportações.

AFP

