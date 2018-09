Pesquisa Mark confirma tendência de Jayme Campos para o senado

Em mais uma pesquisa de intenção de votos, desta vez do Instituto Mark, o candidato ao Senado pela Coligação Prá Mudar Mato Grosso, Jayme Veríssimo de Campos do DEM se encontra isolado na primeira posição com 32,5% das intenções de votos no primeiro e segundo votos.

Jayme impõe 17,1% de frente para o segundo colocado, o Procurador Mauro que aparece com 15,4% das intenções de votos, tecnicamente empatado com Nilson Leitão com 14,9%, Selma Arruda com 12,1% e Adilton Sachetti com 11,3%.

Carlos Fávaro aparece com 7,5%, Maria Lúcia com 6,8%, Waldir Caldas aparece com 1,4% e Aladir Albuquerque com 1%. Gilberto Lopes e Sebastião Carlos pontuaram 0,7% e 0,5% respectivamente.

O levantamento da Mark foi feito entre 7 e 11 deste mês, em 81 municípios. Está registrada na Justiça Eleitoral sob número MT-01860/2018. Ao todo, foram ouvidos 1.086 eleitores de 81 municípios. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos 11 candidatos não são apresentados aos entrevistados, Jayme também lidera, com 5% das intenções de voto. Na sequência aparece Leitão com 2,2%, o procurador com 2,1%, Selma com 1,9% e Fávaro com 1,6%. Sachetti chega a 0,5%, seguido por Maria Lúcia com 0,2%. Nesta modalidade, 16,5% dos eleitores ouvidos pelo instituto disseram votar em branco ou nulo. E 70% não souberam opinar ou não responderam.

A Mark também perguntou em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum se as eleições fossem agora. E 6,7% responderam que rejeitariam o ex-senador Jayme. Leitão aparece logo depois, com 4,8% de rejeição.

Sebastião é rejeitado por 3,4% dos eleitores, seguido por Sachetti, com 2,8%, por Selma, com 2,4%, pelo procurador, com 1,3%, e por Fávaro com 1,1%. Não chegaram a um ponto percentual Waldir (0,8%), Aladir e Maria Lúcia (ambos com 0,7%) e Gilberto (0,6%). O número de eleitores que declararam votar em qualquer um deles é de 17,4%.

Neste ano de 2018, os eleitores irão votar duas vezes para o Senado da República, pois são duas vagas em disputa.

Na urna eletrônica, o primeiro voto será para deputado federal com quatro números, seguido pelo deputado estadual com cinco números. Depois vem o primeiro senador com três números, seguido pelo segundo senador também com três números, lembrando que o eleitor tem que votar duas vezes, não pode repetir o voto. Depois ele vota para governador com dois números e termina a votação com a escolha para presidente da República também com dois números.

