Pesquisa Ibope: Jayme mantem liderança isolada na estimulada e cresce na Espontânea

O candidato ao Senado a República pela Coligação Prá Mudar Mato Grosso, Jayme Campos manteve com o dobro de intenções de voto do segundo colocado e com mais votos do que as intenções de votos do segundo e terceiro colocados, a liderança na segunda rodada de pesquisas do Instituto Ibope, divulgado pela TV Centro América, afiliada da Globo em Mato Grosso.

Jayme Campos oscilou de 34% na pesquisa anterior para 32% na última pesquisa quando oferecido aos eleitores entrevistados a lista com o nome dos 11 candidatos as duas vagas para o Senado da República.

Por outro lado, Jayme Campos cresceu 2% quando os entrevistados foram questionados sobre os dois votos para o Senado, mas sem oferecer nomes dos candidatos, subindo de 9% para 11% na espontânea que é considerado como o voto cristalizado, pois o eleitor já tem no seu consciente o candidato escolhido.

Nilson Leitão (PSDB) mantém os 16% registrados anteriormente, enquanto Procurador Mauro, do PSOL, cai de 21% para 14%, Fávaro (PSD), cresce de 2% para 13%, Juíza Selma Arruda (PSL) oscila de 15% para 12% e Professora Maria Lucia, do PCdoB, decresce de 16% para 9%. O candidato Adilton Sachetti (PRB), vai de 7% para 9% das menções. Os demais concorrentes ao Senado registram, no máximo, 4% das intenções de voto, oscilando dentro da margem de erro da pesquisa.

Eleitores indecisos passam de 37% para 45% e aqueles que declaram a intenção de votar em branco ou nulo somam 38%, sendo 13% na primeira vaga e 25% à segunda vaga no Senado (na rodada anterior totalizavam 35%: 16% na primeira e 19% na segunda).

Considerando que nesta eleição existem duas vagas para o senado, nesta pergunta a soma dos percentuais atinge 200%, uma vez que as pessoas entrevistadas têm a possibilidade de escolher dois nomes.

Já quanto aos votos espontâneos, aqueles em que o eleitor se manifesta sem ser oferecido os nomes dos postulantes, Jayme Campos acaba consolidando seu favoritismo e principalmente sua ampla frente em relação aos demais postulantes.

Assessoria Jayme

Twitter: @estrelaguianews