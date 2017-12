Pesquisa diz que ensino básico tem 73,5% dos alunos em escolas públicas

Do total de estudantes brasileiros, 73,5% dos alunos da educação básica frequentavam escola pública em 2016. Essa é uma das informações apresentadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 2016, divulgada nesta quinta-feira, 21 de dezembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pelos dados, 56,5 milhões de pessoas frequentavam escola ou creche no ano passado, delas: 26,5% estavam na rede privada e 73,5% em escolas públicas. Além disso, no ano passado, a taxa de escolarização das crianças de 0 a 3 anos, em creche, alcançou 30,4% das quais 69,1% delas estavam na rede pública e 30,9%, na rede privada.

O Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado em 2014, prevê em sua meta 1, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos frequentem creche até 2024. Também estabelece a universalização da educação infantil na pré-escola até 2016, e esse porcentual de escolarização das crianças de 4 a 5 anos chegou a 90,2%, com 4,8 milhões de estudantes, no ano passado.

Fundamental

No ensino fundamental, idade entre 6 a 14 anos, a educação é considerada praticamente universalizada, com 99,2% de escolarização, totalizando 26,5 milhões de estudantes. A taxa de analfabetismo na faixa de 15 anos ou mais, segundo indica a pesquisa, foi de 7,2% em 2016. No ensino médio, de 15 a 17 anos, a taxa de escolarização cai para 87,2%, o equivalente a 9,3 milhões de alunos.

Segundo a pesquisa, 5% dos estudantes de 6 a 10 anos e 15,6% dos alunos de 11 a 14 anos estavam atrasados em relação à etapa do ensino que deveriam estar frequentando, seja por reprovação, seja por evasão escolar.

Agência CNM

Twitter: @estrelaguianews