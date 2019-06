Personalidades do Araguaia são homenageadas em sessão solene

Sessão foi presidida pela deputada Janaina Riva que entregou Moções de Aplausos, Comenda Dante de Oliveira e títulos de cidadãos mato-grossenses para centenas de pessoas que contribuem para a sociedade.

Centenas de pessoas lotaram a Câmara Municipal de Barra do Garças na noite do dia (13.06), durante sessão solene promovida pela vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputada estadual Janaina Riva (MDB), para homenagear os cidadãos da região do Araguaia que contribuem com o desenvolvimento local.

“São homenagens justas para quem escolheu essa terra de belezas ímpares para viver e tanto contribuiu para o seu desenvolvimento. Nessa noite entregamos a comenda Dante de Oliveira, Moções de Aplausos e títulos de cidadãos mato-grossenses para centenas de pessoas cuja contribuição para a sociedade precisa ser enaltecida. Hoje o meu aplauso é para vocês”, disse a deputada, durante sua fala.

Janaina, que durante a sessão também agraciou os colaboradores da rede de enfrentamento à violência doméstica com moções de aplausos, lembrou do trabalho pioneiro que o grupo vem desenvolvendo e o quanto isso tem inspirado pessoas do estado e Brasil à fora.

“Como mulher, mãe, deputada e cidadã sinto um orgulho imenso de vocês e essa moção de aplausos é para externar isso. Estou muito feliz em homenagear essas pessoas que enfrentam tantas adversidades e não desistem de lutar por um mundo melhor. Quero reiterar o que disse a vocês. Suas atitudes não passam despercebidas, como cidadã e principalmente como mulher, tenho muito orgulho em saber que a primeira Patrulha Maria da Penha saiu daqui e que Barra do Garças conseguiu praticamente zerar os casos de reincidência de violência contra a mulher”, disse.

O vice-prefeito, Weliton Marcos, destacou a importância da valorização do povo do Araguaia por parte da deputada. Na oportunidade, o vereador Gabriel Pereira Lopes, o Zé Gota, entregou uma homenagem à parlamentar pelo trabalho em prol do Araguaia, na Assembleia Legislativa.

Janaina falou sobre a importância de a Assembleia estar presente nos municípios em eventos como esse e como a Assembleia Itinerante, por exemplo. “É só percorrendo os municípios que os deputados conseguem ter a dimensão do tamanho e das necessidades de Mato Grosso como um todo. Cada região tem realidades diferentes e precisa ser atendida como tal”, finalizou.

