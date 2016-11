Perícia técnica fará contratação emergencial e terá investimentos de R$ 7 milhões para IML de Mato Grosso em 2017

O vereador Fernando Assunção participou de uma reunião no IML de Sinop na tarde da última sexta-feira (04.10), com a coordenadora regional da Pericia Técnica, (IML), Srta. Kesia Melo, juntos com os vereadores Fernando Brandão (PR), Negão do Semáforo (PTB) e o deputado estadual, líder do governo na Assembléia, Dilmar Dal Bosco (DEM), e Ismael Rodrigues, assessor do deputado federal Nilson Leitão (PSDB).

A reunião foi provocada pela demora no atendimento para liberação de corpos, a falta de efetivo e de material para realizar os trabalhos.

Kezia Melo disse que esteve em Cuiabá na semana passada e tomou conhecimento que o processo para contratação de técnicos de necropsia e médico legista está adiantado. “Podemos ver que as contratações estão bem avançadas e também está previsto para o início do ano o concurso público. Estamos confiantes no governo. Acredito que isso vá ajudar muito na situação de hoje, ao menos de forma emergencial”, salientou a coordenadora.

O deputado estadual Dilmar Dal Bosco confirmou o esforço do governo em resolver a situação. Ele tratou com o secretário de Segurança Pública, Dr. Rogers Jarbas, que confirmou que o Estado irá realizar um investimento de aproximadamente R$ 7 milhões de reais no IML e que parte deste investimento virá para Sinop. “O governo do Estado irá realizar esse investimento para compra de novas viaturas, rabecões (veículos para transporte de corpos), equipamentos e melhorias na estrutura física das unidades; além de realizar as contrações emergenciais e já no início do ano que vem o concurso público. O governo já melhorou muito o problema da segurança pública no estado e agora chegou à vez de resolver o problema da Polícia Técnica (IML)”, ressaltou o deputado.

Para o vereador Fernando Assunção, o assunto é antigo, e é hora de retomar a cobrança por atenção ao IML e à Politec. “Esta é uma cobrança nossa, da Câmara e da sociedade civil organizada, e o deputado Dilmar, sempre esteve junto para poder pressionar o governo a realizar os investimentos. Agora temos a posição oficial, o governo fez o compromisso de investir R$ 7 milhões na Policia Técnica. É um investimento significativo e que nos deixa otimistas. Estamos aqui cumprindo a nossa função de cobrar e ficamos na expectativa, por que a sociedade sinopense tem pressa e vamos monitorar para que isso aconteça o mais rápido possível. O governador Pedro Taques tem lutado forte para fazer melhorias neste setor”, reiterou Assunção.

A Perícia Técnica (IML) de Sinop, é responsável pelo atendimento de mais oito municípios na região norte e o último concurso para a contratação de servidores, foi realizado ainda no ano de 2013.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews