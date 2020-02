Pelo menos 22 brasileiros em Wuhan querem retornar ao Brasil

Publicado por: Rosano Almeida

Pelo menos 22 brasileiros que estão atualmente na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia do coronavírus na China, já demonstraram interesse em retornar ao Brasil em um voo organizado pelo governo. Na tarde de domingo 2, o Ministério de Relações Exteriores anunciou que resgataria os brasileiros residentes na cidade chinesa.

Segundo um porta-voz do grupo de brasileiros, a embaixada do Brasil em Pequim já entrou em contato com todos os nacionais que estão na cidade para questioná-los sobre o interesse de serem repatriados. Por volta de 31 brasileiros vivem em Wuhan atualmente.

O grupo divulgou uma carta aberta, em formato de vídeo, solicitando o auxílio do governo brasileiro para retornar ao país. No vídeo, de pouco mais de seis minutos, eles afirmam que não há nenhum caso de contaminação ou sintomas de infecção pelo coronavírus.

“Cientes de nossos direitos e deveres como cidadãos brasileiros, aguardamos uma resposta rápida e eficiente nesse momento de urgência”, diz um dos moradores de Wuhan. A filmagem é encerrada com os brasileiros repetindo a frase “Brasil, casa de todos nós”.

De acordo com o Itamaraty, todos os brasileiros que se apresentarem para serem retirados de Wuhan poderão retornar. Contudo, passarão por um período de quarentena quando deixarem o país asiático. “Assim que chegarem ao Brasil, eles deverão ser submetidos a quarentena, de acordo com procedimentos internacionais, sob a orientação do Ministério da Saúde”, diz a nota do MRE.

O Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira, trabalha na elaboração do plano de voo da aeronave, possivelmente fretada, que será enviada à China. Os detalhes da operação, que está sendo planejada, ainda não foram divulgados.

Veja