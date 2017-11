Pela primeira vez, PIB cai em todos os estados brasileiros

Soma dos bens e serviços produzidos no país, o Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu em todos os estados brasileiros no ano de 2015. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira, 16 de novembro. Pela primeira vez, a redução no PIB aparece generalizada em todas as unidades da Federação desde o início da série histórica em 2002.

Os dados mostram que em 2015 o PIB nacional encolheu 3,5% e também apontam uma concentração de riquezas. No mesmo ano, apenas cinco estados responderam por 64,7% do PIB nacional: São Paulo, com 32,4%; Rio de Janeiro (11%); Minas Gerais (8,7%); Rio Grande do Sul (6,4%); e Paraná (6,3%). Entretanto, eles tiveram a participação reduzida no total da economia brasileira em 0,2%, no comparativo com 2014.

Os estados com melhor resultado foram influenciados pela agropecuária, mas por outro lado, a indústria de transformação, o comércio e a construção civil puxaram o PIB para baixo, causando uma queda nos percentuais.

Uma comparação ente 2014 e 2015, revela que o PIB de São Paulo aumentou 0,2%. Ao mesmo tempo, o estado foi o que apresentou maior perda acumulada ao longo de toda a série histórica. Entre 2002 e 2015, a perda chegou a acumular 2,5 pontos percentual, passando de 34,9% para 32,4%.

Ainda na comparação entre os referidos anos, os melhores resultados foram obtidos por Mato Grosso do Sul (-0,3%), Roraima (-0,3%) e Tocantins (-0,4%), com retrações menos acentuadas. As quedas mais acentuadas ocorreram no Amapá (-5,5%), no Amazonas (-5,4%) e no Rio Grande do Sul (-4,6%).

Agência CNM

Twitter: @estrelaguianews