Paulista bate recorde por ter os olhos esbugalhados

Com 31 milímetros, recorde pertence ao paulista Sidney de Carvalho Mesquita, que se apresenta como Tio Chico Addams

Sidney de Carvalho Mesquita, que é cosplayer do personagem Fester Addams, da Família Addams, entra para o RankBrasil em 2019 pelo recorde de Maior distância do globo ocular.

Através de um exame de exoftalmometria (que avalia o quanto o bulbo ocular se desloca para fora da órbita), foi constatado medindo a partir da base de 117 mm (bem no canto do olho), que o paulista apresenta 27 mm de distância ocular tanto no direito quanto no esquerdo. Quando ocorre a luxação do bulbo ocular, a distância aumenta para 31 mm. O resultado normal para este exame é entre 18 a 20 mm.

Ainda na infância, Sidney notou que seus olhos se movimentavam para frente. “Descobri fazendo caretas em frente ao espelho. Então fui aprimorando a técnica, que é realmente um dom”, diz. Natural de Santos (SP), o recordista tem atualmente 48 anos de idade. Além de cosplayer, é vendedor, especializado em periféricos de informática para gamers, youtuber, DJ, baterista e organizador de eventos de games.

Segundo ele, ter os olhos esbugalhados é algo totalmente positivo na sua vida, afinal são mais de 30 anos de carreira artística. Ele conta que as pessoas têm diferentes reações ao verem seus olhos. “Principalmente as crianças amam, fazem filas nos eventos para tirar fotos. Adultos também, mas têm aquelas pessoas que ficam com aflição, mas depois acabam virando fãs e se acostumando”.

O título junto ao RankBrasil é um sonho realizado e uma honra para o artista. “Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Acredito que muitas portas vão se abrir através deste recorde, além da valorização do personagem Tio Chico Addams, afirma.

Tio Chico Addams

A ideia de criar o personagem surgiu há aproximadamente dois anos. “Eu atuo na área de games, que sou muito fã, da cultura pop, geek, nerd e gamer, e também estimulado por parentes e amigos”, revela.

O recordista se apresenta como Tio Chico Addams em programas de televisão em diversas emissoras; em eventos de cosplay, assim como nos de anime, geek, nerd e games; em festas temáticas, corporativas, casas noturnas, entre outros.

RankBrasil

