Participe do Arraiá Solidário

Ajude a AACCMT a cuidar cada vez melhor das crianças e adolescentes com câncer e venha participar do Arraía Solidário. Muita alegria acompanhada das comidinhas típicas juninas. Barraquinhas de doces, espetinho, milho, comida típica e barracas de pescaria.

E tem mais: quadrilha e shows regionais com Cleber Leite, Roberto Lucialdo, Coytote Show, Banda Scort Som, Denner e Douglas e Jonathan e Adam. Venha para folia com a AACCMT e participe comprando os ingressos a R$10,00. Pontos de venda: AACCMT (Rua do Cajú, 329. Bairro Alvorada) e Casa de Festas.

Assessoria de Imprensa AACCMT

Twitter: @estrelaguianews