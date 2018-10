Parceria entre prefeitura e Univag beneficia escolas da rede pública de Várzea Grande

Lançado na manhã de sexta-feira, 5, as atividades do Programa de Residência Pedagógica do Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG, que irão beneficiar as escolas municipais de Educação Básica – EMEB “Emanuel Benedito de Arruda” e EMEB “Jayme Veríssimo de Campos Júnior” que receberão durante 18 meses universitários para o aperfeiçoamento da formação prática profissional dos cursos de licenciatura.

O Programa de Residência Pedagógica e uma das ações que integra a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação e Cultura – MEC, que tem por objetivo propiciar ao licenciando a partir da segunda metade do curso, o aperfeiçoamento da formação, exercitando de forma ativa a relação entre teoria e prática, com a imersão na escola de educação básica. As atividades contemplam a intervenção pedagógica, coleta de dados e diagnóstico, acompanhadas por professores preceptores e orientadas por docentes da instituição formadora.

Para a prefeita Lucimar Sacre de Campos, as atividades que serão realizadas nas escolas municipais através do Programa de Residência Pedagógica serão importantes para que os docentes possam vivenciar as práticas educacionais desenvolvidas nas unidades do município. “Atualmente, a Educação de Várzea Grande tem mostrado resultados efetivos na melhoria da qualidade e metodologia de ensino. Implementamos o Programa Escola em Tempo Ampliado – ETA em 13 unidades, com atividades no contra turno escolar reduzindo a evasão escolar e melhorando nosso Índice de Desenvolvimento da Educação Básica”, destacou.

O vice-reitor do UNIVAG, Flávio Foguel, explica que os alunos dos cursos de Pedagogia, Letras e Educação Física, bolsistas do Programa irão acompanhar os processos pedagógicos educacionais desenvolvidos nas unidades para que, com as experiências vivenciadas in loco, desenvolver estudos e projetos que irão retroalimentar processos de formação aos docentes da universidade.

Foguel destacou também a parceria entre Univag e Prefeitura Municipal, citando o Projeto Integrador de Ambientes, desenvolvido pelos alunos do curso de Arquitetura da Universidade que, por meio da parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, já contemplou quatro Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI, com a revitalização de salas de aula, garantindo mais conforto, segurança e acessibilidade aos alunos.

O secretário Silvio Fidelis enfatizou que a Educação em Várzea Grande é desenvolvida com compromisso e seriedade nas 81 unidades que atendem 27 mil alunos matriculados na rede pública. Ele lembrou que a EMEB “Emanuel Benedito de Arruda” uma das inscritas no Programa Residência Pedagógica, foi a vencedora do Prêmio de Gestão Escolar do município e de Mato Grosso, graças ao comprometimento e envolvimento de técnicos, professores, gestores e da comunidade escolar. “Nós acreditamos na Escola Municipal e estamos imbuídos nesse compromisso de elevar cada vez mais o nível da educação dentro de um plano de valorização da cidadania, da dignidade e essas práticas certamente serão vivenciadas pelos futuros educadores que estão participando desse programa”, finalizou.

Assessoria da Prefeitura

