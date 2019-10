Parceria entre CNM e IBGE leva capacitação para servidores municipais

Publicado por: Rosano Almeida

Construir um retrato real dos domicílios brasileiros: quantas pessoas vivem em cada ambiente, em que condições a população vive, quais as condições de emprego e renda, escolaridade das crianças e jovens? Essas e outras informações constam do questionário do Censo Demográfico que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizará no ano 2020.

Para esclarecer sobre a temática, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) recebeu, no programa Bate-Papo com a CNM, a presidente do IBGE, Susana Cordeiro Guerra. “Esta é a única operação de pesquisa que vai a nível de todos os Municípios. Operação com importância imensa de contar, mas também pautar uma série de alocações de recursos feitos no país ao longo de dez anos, que é muito significativa”, disse a presidente do IBGE.

Para que o resultado seja completo, transparente e o mais próximo possível da realidade, Suzana reforça que é importante a participação dos gestores nos Municípios, além da população. Pensando nisso, CNM e IBGE promovem uma parceria para levar capacitação a todos os gestores municipais através do CNM Qualifica.

“Vai cobrir todos os aspectos de forma mais prática para que o servidor público consiga usar as ferramentas e colocar o Censo para o uso na prática. A informação tem de ser precisa, transparente e precisa ter utilidade para o cidadão e o servidor público. A capacitação através do CNM Qualifica visa a unir esforços para que nós juntos consigamos atingir o objetivo de ter um Censo vivo e útil para todos os brasileiros”, complementa.

A programação do CNM Qualifica vai ser disponibilizada no site oficial do programa. As inscrições para gestores municipais filiados à CNM são gratuitas. Será um dia de intensa programação para que o gestor municipal conheça e integre-se ao processo. Com a participação do Município, o Censo visa a proporcionar o levantamento de informações importantes para as políticas públicas locais.

“A operação depende da sensibilização sobre a importância de chegar a todos os domicílios, da cobertura para a gente ter a contagem da população e medir o perfil do cidadão. Ao longo, é importante que o IBGE terá uma série de divulgações, mas não há nada que chegue próximo ao cidadão do que a sua própria prefeitura, dos provedores de políticas públicas que eles têm aproximação. A participação das prefeituras é fundamental”, finaliza a presidente do IBGE.

Questionário online

O maior desafio do órgão, segundo a gestora, é a questão de chegar aos 70 milhões de domicílios. “Essa cobertura é desafio porque a sociedade e o mundo mudaram muito ao longo de dez anos. Dificuldades de acesso, isso realmente vai ser um desafio em um país que está em contexto socioeconômico complexo”, diz.

Para ultrapassar essas barreiras dos desafios encontrados, o IBGE vai disponibilizar um questionário online para que o cidadão responda ao censo pela internet. “Todos os cidadãos podem responder online, completando os dados no próprio domicílio. Ele vai receber um e-ticket que pode colocar no site do censo e vai garantir que ele possa entrar e responder ao questionário ele mesmo no seu tempo”, reforça Suzana.

O documento é o mesmo questionário que o recenseador faria se fosse na casa do cidadão. Para tanto, o IBGE deve disponibilizar um período específico para que os interessados respondam ao Censo 2020.

Orientação para o cidadão

O Instituto tem mais de 180 mil recenseadores. Para que o cidadão reconheça o recenseador, a presidente do IBGE informa que eles usam colete do IBGE, boné e o nome dessa pessoa é recenseador. Na oportunidade, bate na casa dos cidadãos e entrevista o chefe do domicílio.

A coleta de dados é feita por um dispositivo móvel, que permite fazer digitalmente toda a entrevista com o cidadão. As informações são usadas num nível agregado. Interação com o cidadão para fazer o retrato do Brasil.

Para ter mais informações sobre o calendário do Censo 2020, acompanhar os cronogramas de atividades, bem como entender como funciona a coleta de dados, os interessados podem acessar o site do Censo 2020.

Agência CNM