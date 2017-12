Parceria entre AMM e Sebrae fomenta economias locais

A Associação Mato-grossense dos Municípios e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso (Sebrae-MT) são parceiros em diversas ações que visam o desenvolvimento econômico do estado. Nesta semana, as entidades se uniram para possibilitar a aproximação entre pequenos empresários e prefeituras e um evento sobre as políticas públicas que envolvem a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Participaram do Fomenta MT prefeitos, secretários, agentes de desenvolvimento regional e pequenos empreendedores.

Durante a abertura do evento foi lançada mais uma edição do Prêmio Prefeito Empreendedor, que contou com a presença do presidente da AMM, Neurilan Fraga. Na ocasião, o gestor destacou que a Associação apoia todas as iniciativas que têm como objetivo a melhoria da gestão municipal. “A AMM e o Sebra são parceiras em diversas realizações de ambas as entidades, por terem o objetivo comum de fomentar o crescimento do estado”, explicou.

Para o gerente de políticas públicas do Sebrae-MT, Jonilson Anelli, avaliou que o trabalho conjunto com a entidade municipalista é fundamental para alcançar todos as prefeituras. “A Associação é a grande mobilizadora dos municípios e isso é muito importante para que o Sebrae possa auxiliar na efetivação da Lei Geral em todo o estado. Com isso, conseguimos detectar as dificuldades que a gestão pública tem enfrentado para que possamos orientar e capacitar todos os agentes envolvidos no processo de compras públicas” frisou.

Durante os dois dias de evento foram realizadas palestras, workshops e painéis direcionados aos empresários, agricultores familiares e gestores públicos. O conteúdo do evento seguiu os eixos temáticos: sustentabilidade, complience, competitividade, educação empreendedora, com destaque nesta edição para o assunto cidades inteligentes e humanas.

