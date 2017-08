Pantanal Shopping inaugura espaço CoWorking gratuito

O Pantanal Shopping inaugurou nesta semana o primeiro CoWorking público em shopping na capital cuiabana. O ambiente corporativo se enquadra na modalidade escritório coletivo, uma tendência mundial que atende, geralmente, a necessidade profissional de freelancers e star-ups.

O espaço é gratuito e não precisa de reserva ou cadastro para utilizá-lo. Tem capacidade para receber cerca de 8 pessoas simultaneamente e funciona todos os dias da semana, das 10h às 22horas, inclusive finais de semana e feriado.

O ambiente é estruturado com acesso grátis à internet e tomadas para carregar notebooks e celulares. O cliente ainda tem à disposição um lugar propício para o desenvolvimento de ideias e negócios.

De acordo com a gerente de marketing do Pantanal Shopping, Ticiana Pessoa, o espaço tem o objetivo de reunir diariamente profissionais a fim de trabalhar em um ambiente inspirador. “É um lugar propício para que os profissionais possam desenvolver novas ideias e trocar experiências com pessoas de diversas áreas, ampliando sua rede de contatos.

Com o Coworking o shopping procura seguir as tendências mundiais, tanto para os frequentadores do empreendimento quanto para os profissionais liberais e transformar o mall em um ambiente que vai além de compras. Nosso objetivo é inspirar nossos clientes a ter novas experiências”.

