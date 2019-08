Palestra Inédita!!! “O Rei Menino de Ouro: TUTANKHAMON”

Publicado por: Rosano Almeida

Em Curitiba encontra-se o maior complexo egípcio do país. Sim, é o Bosque Rosacruz! Seus espaços e edifícios são característicos e únicos. Com ampla área verde e vários recantos para meditação e descanso, o Bosque Rosacruz é um lugar místico e inspirado que consolida a Ordem Rosacruz como um ponto turístico e cultural de Curitiba.

Fazem parte dessa estrutura o Complexo Luxor com a alameda das esfinges, um obelisco, uma estátua de César Augusto, imperador romano e o Memorial Rosacruz que é composto por uma pirâmide central. Vale destacar aqui os espaços culturais como o Museu Egípcio e Rosacruz, membro do Hall of Fame Tripadvisor, por ter recebido 05 certificados de Excelência seguidos (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) – que encanta pela quantidade de história encontrada nesse lugar. Soma-se o Espaço de Arte Francis Bacon e o museu: O Rei Menino de Ouro: Tutankhamon, que, em parceria com o arqueólogo egípcio e cientista Zahi Hawass, por meio do projeto da empresa “Laboratorio Rosso”, da Itália, será inaugurado no dia 07 de setembro às 10h30.

E para que essa inauguração seja completa, diretamente do Egito para o Brasil, Zahi Hawass fará uma brilhante palestra sobre O Rei Menino de Ouro: Tutankhamon no dia 06 de setembro, às 19h00, na Ordem Rosacruz, AMORC. Após a palestra será realizada uma sessão de autógrafos do livro “Montanhas dos Faraós” de sua autoria que será lançado na ocasião.

Você sabia que com a morte de Akhenaton, seu filho Tutankhamon subiu ao trono para restaurar o deus Amon-Ra e devolver a capital para Tebas, na sua antiga posição? Muitas coisas aconteceram no reinado do Menino de Ouro e você poderá saber mais sobre esse assunto assistindo a esta inédita palestra aqui na Ordem Rosacruz. E se você não está em Curitiba, saiba que a palestra será transmitida virtualmente.

Não perca esta oportunidade única!

Data: 06 de setembro de 2019.

Horário: 19h00

Local: Auditório H. Spencer Lewis – Ordem Rosacruz (AMORC)

Endereço: Rua Nicarágua, 2620 – Bacacheri – 82515-260 – Curitiba, Paraná

Público para meia entrada: Idosos, estudantes, professores mediante documento comprobatório, doadores de sangue e pessoas com necessidades especiais