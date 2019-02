Pais aprovam alimentação das escolas municipais de Cuiabá

A pesquisa realizada anualmente pela Prefeitura de Cuiabá tem como objetivo oferecer uma alimentação de excelência aos alunos

Uma pesquisa de satisfação em relação à alimentação escolar mostrou que 98% dos pais, 100% dos Técnicos em Nutrição Escolar (TNEs) e gestores escolares pesquisados consideraram a qualidade da alimentação escolar do município de Cuiabá como boa ou ótima.

A pesquisa de satisfação e conhecimento foi realizada pela equipe técnica de Nutricionistas da Coordenadoria de Nutrição Escolar de Cuiabá (CNE), no mês de dezembro do ano passado e, gerou uma série de informações, inclusive, o número de alunos com necessidade de alimentação especial.

O levantamento foi realizado por amostragem, em cinco Unidades Educacionais do município de Cuiabá. As unidades escolhidas e visitadas foram a EMEB São Sebastião, EMEB Maria Lucila, EMEB Henrique da Silva do Prado, CMEI Auro Ida e CMEI Jornalista Marcos Coutinho. No total, participaram 66 entrevistados, sendo 05 da equipe gestora, 11 Técnicos de Nutrição Escolar (TNEs) e 50 pais ou responsáveis.

De acordo com a pesquisa, promovida anualmente pela Prefeitura de Cuiabá, 56% dos pais afirmam conhecer o cardápio escolar e 44% disseram que não ou não sabem afirmar se o cardápio encontra-se em local visível para conhecimento da comunidade escolar. A recomendação da Secretaria de Educação às unidades educacionais é de que 100% delas fixem o cardápio em local visível.

Em relação aos alunos com necessidade de alimentação especial, são atendidas pela CNE 443 crianças. Desse total, 40% estão matriculados em creches. As patologias mais frequentes são: intolerância à lactose e alergia ao leite.

A coordenadora de Nutrição Escolar, Ana Domingas da Conceição Silva, disse que esses números refletem o objetivo da CNE e da Secretaria Municipal de Educação em ofertar alimentação de excelência aos alunos. “Estamos cumprindo os objetivos e requisitos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que garante como direito de todo estudante da educação básica, acesso à alimentação escolar, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e às práticas alimentares saudáveis”, explicou Ana Domingas.

O secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos disse que a gestão Emanuel Pinheiro tem investido na formação adequada dos técnicos envolvidos com a Nutrição Escolar e na logística de distribuição e fiscalização de todas as fases do processo. “Os resultados da pesquisa demonstram o trabalho minucioso de planejamento, execução operacional e acompanhamento da aceitabilidade dessa alimentação, bem como o trabalho de análise técnica da infraestrutura das cozinhas, fluxo de trabalho dos TNEs e apontamento para as adequações necessárias por parte da gestão escolar e de toda a secretaria visando uma alimentação de excelência e cumprimento dos objetivos determinados pelo prefeito Emanuel Pinheiro”, destacou Alex Vieira Passos.

Na semana passada, no Centro de Distribuição de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, os primeiros produtos para o início do ano letivo já haviam chegado, inclusive os destinados aos alunos com restrição alimentar.

