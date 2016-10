Painel digital e mensagem SMS agilizam atendimento na saúde em Diamantino

Dois novos serviços digitais contribuem com o atendimento na rede pública de saúde em Diamantino. O Governo Municipal implantou novas tecnologias por meio de painel nas unidades e mensagem SMS para direcionar os pacientes aos serviços ofertados.

“Estamos implantando em todas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) o serviço digital que auxilia no bom atendimento. O sistema eletrônico direciona os pacientes para consultas, exames, preventivo, sala de vacina, etc”, explicou o prefeito Juviano Lincoln.

Para proporcionar mais agilidade pela Central de Vagas, os pacientes também recebem mensagem de texto (SMS) com todos os dados de acordo com a necessidade de cada usuário, encaminhada pelo médico, tais como: dia, hora e local do atendimento regulado pela Central. “Nosso intuito é oferecer mais conforto aos cidadãos, assim agimos em todas as áreas, e na saúde o atendimento rápido e humanizado é sempre prioridade”, ressaltou o gestor.

Saiba sobre outras ações tecnológicas

Para manter a cidade conectada, o Governo Municipal de Diamantino expande o sistema de internet Wi-fi nas áreas públicas visando promover a inclusão digital aos cidadãos. O projeto, que em breve se estenderá para mais áreas de Diamantino faz parte da Cidade Digital, que visa disponibilizar para todos o acesso aos conteúdos informativos, culturais e fomentadores de pesquisa.

Para acessar, o usuário precisa levar o seu computador portátil ou smartphone com conexão de rede sem fio. “Além dos pontos de internet gratuita, também trabalhamos com a interligação de todos os setores da Prefeitura. Os órgãos do Governo Municipal funcionam com gestão integrada”, afirmou o prefeito.

“Seguimos as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando a adoção de um modelo de administração orientada para os resultados para a sociedade”, destacou o prefeito.

Pontos de internet Wi-fi em Diamantino

Praça Delbray Christofolli (Novo Diamantino)

Praça Francisco Ferreira Mendes (Bairro da Ponte)

Praça Emanuel Pinheiro da Silva Primo (São Benedito)

Praça Major Caetano Dias (Centro)

Praça Cláudio Pereira Mesquita (Pedregal)

Praça Manoel Conegundes Lucidos (Buriti)

Casa Memorial dos Viajantes

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews