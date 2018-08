Os produtos servidos na rede municipal de educação de Cuiabá passam por inspeções diárias

Por meio de inspeções diárias, a Prefeitura de Cuiabá detectou uma desconformidade em relação a uma das empresas fornecedoras de carne para a alimentação escolar. E por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, a Coordenadoria de Nutrição Escolar da Secretaria Municipal de Educação notificou a instituição, que já regularizou o fornecimento em relação à quantidade e qualidade do produto. Diariamente são servidas na rede municipal de Educação – composta por 147 creches, Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) e Centros Municipais de Educação Básica (CMEIs) – 157 mil refeições. Neste mesmo ritmo, a equipe de gastrônomos da secretaria recolhe amostras dos produtos, antes de serem consumidos nas unidades educacionais, para inspeções relacionadas ao teor qualitativo, peso e outros itens.

A empresa, Alimentos do Brasil Ltda-ME, foi notificada após análise qualitativa em relação ao teor de gordura e peso. A notificação visa cumprir o que está estabelecido no contrato de fornecimento firmado com a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo a coordenadora de Nutrição Escolar, Ana Domingas da Conceição Silva, nos contratos com as empresas fornecedoras são estabelecidos quantidades, volume, regularidade, condições de transporte e, no caso das carnes, um percentual de gordura de 10% e o peso por pacote de 1 kg.

“Em análises realizadas no final do mês de julho e início do mês de agosto, foi constatada uma quantidade de gordura acima do estabelecido pelo contrato e o peso por pacote estava inferior a 1 kg. Notificamos a empresa a cumprir as determinações legais, o que vem sendo feito desde então”, comentou a coordenadora.

Hoje Cuiabá é referência em relação à alimentação escolar, sendo a única capital do país a possuir uma equipe gastronômica que orienta e acompanha todo o processo. “Essa é uma das questões que tem feito a diferença no serviço que prestamos. A presença da equipe de gastronomia acompanhando o processo, orientando a capacitação e treinamento prático constante das TNEs, tem feito com que a qualidade dos produtos servidos nas unidades escolares melhore muito. Oferecemos carnes, verduras, legumes, frutas e outros alimentos de primeira linha”, explicou a coordenadora.

“Esse cuidado reflete a transparência, o propósito e o comprometimento da gestão Emanuel Pinheiro com a Educação e em oferecer uma alimentação de excelência aos alunos da rede municipal. O trabalho da equipe de Nutrição Escolar é minucioso e envolve desde o planejamento e a execução operacional até o acompanhamento da aceitabilidade da refeição ofertada. Estamos atentos às questões de infraestrutura das cozinhas, à qualificação e ao fluxo de trabalho das Técnicas em Nutrição Escolar (TNE) e às adequações necessárias, por parte da Gestão Escolar e da secretaria”, salientou o secretário de Educação, Alex Vieira Passos.

