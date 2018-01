O Alho é considerado como um super alimento porque tem imensas virtudes curativas, proporciona importantes benefícios para a saúde. O alho é um alimento saudável, rico em nutrientes (vitaminas, sais minerais e aminoácidos) que deve fazer parte de uma dieta alimentar equilibrada e saudável.

Aqui estão os 18 Benefícios do Alho para Saúde:

1. Um composto no alho chamado ajoene é um antioxidante natural que tem capacidades de anti-coagulação, ajudando assim na prevenção de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares.

2. Ajoene também ajuda a impedir a propagação do câncer de pele, quando aplicada.

3. Os Compostos nos alhos foram mostrados para prevenir o Câncer da Próstata.

4. O Alho pode proteger contra o câncer do cólon , protegendo as células do cólon de toxinas que inibir o crescimento de células cancerígenas. O Selênio e a Vitamina C encontrado no alho, também são conhecidos por proteger contra o câncer de cólon.

5. investigações sugere que o alho pode diminuir os fatores que podem provocar úlceras e câncer do estômago .

6. A pesquisa mostrou que cozinhar o alho com carne, reduz substâncias químicas cancerígenas em carne cozida que se acredita estar ligado ao câncer de mama em mulheres que comem carne.

7. em estudos, A alicina no alho foi mostrado que ajuda a promover a Perda de Peso.

8. A alicina no alho foi mostrado para reduzir a Pressão Arterial.

9. O alho tem sido aprovado em reduzir o colesterol LDL (ruim)e aumentar o colesterol HDL(bom).

10. O alho pode reduzir os efeitos carcinogênicos da exposição ao amianto.

11. O Alho combate os radicais livres.

12. Reduzir a inflamação e dor no corpo, tornando-se benéfica para as pessoas com osteoartrite e artrite reumatóide.

13. Prevenção de gripes e resfriados: Devido às suas propriedades antivirais e antibacterianas, bem como o seu conteúdo de Vitamina C, o alho é um poderoso agente contra o resfriado comum, bem como a gripe.

14. O alho combate os germes que causam a tuberculose.

15. Um componente no alho chamado dialil dissulfeto foi mostrado que pode matar as células da leucemia.

16. O Alho é uma boa fonte de Vitamina B6.

17. Foi mostrado que pode ser um agente anti-fúngica, que é eficaz para o tratamento de infecções fúngicas, tais como: a vaginite, e o pé de atleta.

18. O Alho foi demonstrado que pode proteger de diabetes e complicações, tais como retinopatia, doença renal, doença cardiovascular, e neuropatia.

