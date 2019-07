Orquestra CirandaMundo lançado repertório dedicado a música romântica e moderna

Dando segue ao programa de concerto de 2019 do Instituto Ciranda, uma Orquestra Sinfônica CirandaMundo que reúne peças do russo Alexandre Borodin, do brasileiro Alex Teixeira e do norueguês Edvard Grieg

Publicado por: Rosano Almeida

A Orquestra Sinfônica CirandaMundo, sob a batuta do maestro Murilo Alves, sobe ao palco do Teatro do Serrado Zulmira Canavarros nesta quinta-feira (04.07), a partir das 20h, para mais uma apresentação da série Araguaia.

O concerto abre com o poema sinfônico do compositor russo Alexander Borodin, “Nas estepes da Ásia Central”, uma das mais célebres obras do compositor de origem georgiana que também era químico.

“Uma estreia em abril de 1880, em São Petersburgo, na Rússia, mas não é muito importante para ganhar notoriedade ao redor do mundo. Uma sinfonia temática, nacionalista, mas que exalta, no fim, uma união entre os povos ”, revela o maestro Murilo Alves.

O programa da noite segue da “Ásia Central” para uma “Suíte popular brasileira para vibrafone e orquestra sinfônica”. A composição de Alex Teixeira, o solitário da noite, é uma bossa nova, o chorinho, um valsa, o samba e o frevo.

“Uma palavra que traduz bem como minhas mais influentes, uma fonte inesgotável chamada música brasileira. Uma maneira de poder contribuir para a música de orquestra, valorizando os nossos ritmos e tradições musicais ”, explica Alex Teixeira.

Em grande estilo, o programa segue para uma música norueguesa e encerra com uma suíte Peer Gynt, Op.46, do compositor romântico Edvard Grieg. Originalmente composta por uma peça teatral do mesmo nome, de Henrik Ibsen, o show estreou em 1867, mas com o tempo, Peer Gynt acabou ganhando formato de música de concerto.

“Uma obra prima da música romântica que ganhou status de obra independente da peça teatral. Reorganizada em duas páginas orquestrais, Peer Gynt é incansavelmente interpretada em todo o mundo. Para o concerto de julho preparou uma suíte anterior, organizada em um passeio: Manhã; A Morte da Assé; Dança de Anitra; Na Gruta do Rei da Montanha ”, adianta Murilo Alves.

Bônus

No início do mês de junho, vinte jovens estudantes de música do Instituto Ciranda – Música e Cidadania viajam a quase 300 km da capital para uma fazenda à beira do Rio Cuiabá para mais uma edição do projeto Pantanal Aventura Sonora.

Depois de quatro dias, na bagagem, as músicas invadiram uma faixa coletiva inédita, inspiraram nos filhos das aves do Pantanal. O que está interessado neste concerto de julho, intitulado “Tocando os seus sonoros, pesquisas e descobertas”.

“A audição da audição ampliada da paisagem sonora. Com o acompanhamento de biólogos, os estudos são gravando, anotando e identificando espécies, hábitos e características das aves do Pantanal. As so jovens são estimuladas, a partir de agora, a partir de um conjunto de sons musicais e os filhos da natureza. Uma ideia é descrever uma paisagem sonora com seus instrumentos. Tudo feito, é hora de juntar os filhos numa peça inédita, inspirada nos infinitos filhos do Pantanal ”, explica Murilo Alves.

Serviço

Orquestra CirandaMundo lançado ao Borodin Alex Teixeira e Edvard Grieg

Quinta-feira, 04 de julho, às 20h

Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros

Entrada: 1kg de alimento

Informações 65 362301239

Imprensa 65 98425-1443

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews