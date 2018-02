Orientações de combate ao Aedes aegypti passam a integrar as atividades do Ecobus

Já consolidado como uma grande ferramenta de auxílio no trabalho de conscientização ambiental no município, o projeto Ecobus passa a contar a partir deste ano com mais um reforço dentro da tarefa educacional oferecida para as comunidades cuiabanas. Em uma parceria firmada entre as secretarias municipais de Serviços Urbanos e Saúde, os Agentes de Combate a Endemias (ACE) também foram integrados dentro do quadro de atividades ofertadas semanalmente pela ação da Prefeitura de Cuiabá.

A estreia da nova iniciativa teve como ponto de partida a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª Elza Luiza Esteves, situada no bairro Canjica, e deve atender ainda nesta semana os bairros Serra Dourada e Bela Vista. Na ocasião, pais, alunos e servidores da unidade educacional tiveram a oportunidade de receber orientações relacionadas aos perigos ampliados pelos criadouros do mosquito Aedes aegypti e também conhecer detalhadamente cada uma das doenças transmitidas pelo inseto.

“Em 2017 fizemos esse trabalho em várias unidades escolares e neste ano começamos a participar do Ecobus. Então, para nós também é uma experiência nova, onde passamos a somar nosso trabalho com o de outras secretarias. No último ano estivemos em cerca de 67 unidades de ensino do Município e conseguimos alcançar mais de 27 mil alunos. Isso como toda certeza gerará um resultado positivo. Com essa nova parceria a gente tem uma junção de vários esforços e a tendência é que ao longo deste ano colheremos os frutos”, explicou o biólogo e ACE, Hélio Simião.

Além da novidade, as mais de 50 pessoas presentes contaram também com as já tradicionais ações do Ecobus. No roteiro das atividades, uma tarde de passeios por pontos turísticos da Capital como o Parque Tia Nair e Parque das Águas, uma oportunidade de divulgar as belezas da cidade e aproximar a população desses espaços criados para o lazer. Outro ponto importante da jornada foi o momento em que os beneficiados puderam conhecer a instalação provisória onde a escola funcionará durante este ano letivo, para que o prédio sede seja reformado.

“Agradeço imensamente a Prefeitura de Cuiabá por estar oportunizando este momento. Por meio desse projeto, eles tiveram a oportunidade de ver pela primeira vez o espaço onde a escola irá funcionar provisoriamente. Isso já é um grande motivo de congraçamento e integração entre os pais e alunos. Poder estender esse passeio até os pontos turísticos de nossa cidade foi ainda mais maravilhoso. Para nós, esse é um momento muito importante, pois estamos em processos de transformação e precisamos ter esses pais muito mais próximos de toda direção, para que possamos ter sucesso durante o ano letivo” comentou a diretora da unidade educacional, Antônia Lima.

Educação e cidadania

O diretor de Resíduos Sólidos, Anderson Matos, destacou que o projeto foi criado a partir de uma determinação do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, com o intuito de fazer a divulgação dos cartões postais da cidade e, ao mesmo tempo, propagar a educação ambiental nas diferentes regiões do município. Ele comentou ainda que para solicitar o Ecobus as comunidades devem realizar o simples procedimento de ir até a Secretaria de Serviços Urbanos ou entrar em contado pelo telefone 3645-5518.

“Estamos oferecendo as comunidades um projeto, onde fomentamos cada vez mais a importância da coleta seletiva e de termos uma cidade mais preocupada com o meio ambiente. Como a Secretaria de Serviços Urbanos também faz parte do Comitê Permanente de Combate ao Aedes estamos trazendo a equipe da Saúde para colaborar conosco, falando da importância da luta contra o mosquito. É uma forma de conscientizar o cidadão sobre a importância de contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade”, argumentou Anderson.

Já a coordenadora do projeto, Claudenice Maria da Silva, ressaltou principal objetivo do Ecobus é colaborar para uma mudança de rotina da sociedade, levando até as pessoas informações sobre os cuidados com o meio ambiente e com a cidade como um todo. Ela salientou ainda que a iniciativa dá às pessoas que residem em bairros mais carentes uma oportunidade para contemplar esses locais que, em sua grande maioria, só tinham ouvido falar.

“É emocionante para gente ver que a maioria do público que participa do projeto são pessoas que ainda não conhecem os lugares que visitamos. Temos ido a lugares considerados comuns para grande parte dos cuiabanos e, ainda assim, 90% das pessoas que participam do Ecobus nunca os visitaram. Eles também se emocionam ao se depararem como uma beleza que vai além das expectativas. Isso para nós tem sido muito satisfatório e nos motiva a continuar com esse trabalho”, pontuou a coordenadora.

