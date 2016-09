Oposição venezuelana convoca nova marcha para 7 de setembro para exigir referendo

A oposição venezuelana convocou uma nova marcha para o próximo dia 7 de setembro ante a sede da CNE, a autoridade eleitoral, para exigir a realização do referendo revogatório contra o presidente Nicolás Maduro, depois da grande manifestação desta quinta-feira.

“Mostramos ao mundo que a Venezuela quer mudança e convocamos uma nova mobilização dentro de uma semana”, afirmou o porta-voz da coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD), que também pediu um panelaço na noite desta quinta-feira em todo o país.

Ao ler um comunicado ante a multidão, Torrealba também anunciou que, em 14 de setembro, será realizada uma mobilização de 12 horas em todas as capitais do país, um dia depois que o CNE provavelmente vai anunciar a próxima etapa do referendo.