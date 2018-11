Operação internacional de combate à pedofilia cumpre 110 mandados de busca e apreensão

Uma operação policial internacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet foi desencadeada na manhã desta quinta-feira, 22, em 18 estados brasileiros e também em Buenos Aires, capital da Argentina.

A ação denominada ‘Luz na Infância 3’, coordenada entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Segurança Pública e as Polícias Civis do Distrito Federal e de 18 estados, cumpre 69 mandados de busca e apreensão.

O Corpo de Investigações Judiciais (CIJ) do Ministério Público Fiscal da Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina, realiza operação simultânea e cumpre 41 mandados de busca.

Os alvos internacionais foram identificados após atuação conjunta entre a Diretoria de Inteligência da Senasp/MSP e autoridades policiais da Argentina.

As ações simultâneas realizadas no Brasil e na Argentina mobilizam um efetivo aproximado de mil policiais.

A Operação Luz na Infância teve início em outubro de 2017, quando foram cumpridos 157 mandados e presos 112 abusadores. Nasegunda edição, ocorrida em maio de 2018, houve cumprimento de 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas.

A Operação Luz na Infância 3 é fruto de cooperação entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Polícia de Imigração e Alfândega dos EUA (US Immigration and Customs Enforcement – ICE), o Corpo de Investigações Judiciais (CIJ) do Ministério Público Fiscal da Cidade Autônoma de Buenos Aires e as Polícias Civis do Brasil para o desenvolvimento e aprimoramento da atividade de repressão à exploração sexual infanto-juvenil.

