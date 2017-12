Operação Integrada combate grilagem de terra em Nova Olímpia

A Operação Integrada Grilagem 1 cumpriu 23 mandados de busca e apreensão no assentamento Nova Conquista, na zona rural de Nova Olímpia (a 207 km de Cuiabá), na manhã deste domingo (17.12). A ação atende a uma determinação do Poder Judiciário e Ministério Público de Barra do Bugres, com base em denuncia de crimes ambientais e porte ilegal de armas de fogo.

Ao todo quatro pessoas foram autuadas em flagrante, uma mulher e três homens, e três termos circunstanciados de ocorrência foram lavrados. Foram apreendidas cinco espingardas calibre 22, uma pistola de pressão, uma pistola 380, sete motosserras, rádios HTs, dois carregadores de pistola 380, 14 munições – calibre 22, 34 munições – pistola 380, cinco estojos deflagrados – calibre 20.

O coordenador da operação, delegado de Tangará da Serra, Nelder Martins Pereira, ressalta que a operação foi solicitada pelo promotor Thiago Scarpellini Vieira. Para Nelder, o resultado positivo irá refletir tanto na zona rural como na zona urbana.

“Atuamos para combater a criminalidade, e com certeza o resultado desta operação irá refletir na redução de crimes na região que compreende os municípios de Tangará da Serra, Barra do Bugres e Nova Olímpia que juntos possuem uma das maiores áreas rurais da América Latina. Estamos à disposição sempre que acionados”

O capitão da PM, Rogério Sávio da Silva destaca que a Polícia Militar atuou em apoio e que as prisões e apreensões foram fundamentais para garantir a sensação de segurança dos moradores da localidade. “A Polícia Militar não mede esforços para somar forças no combate à criminalidade”

Participaram da operação, encerrada no inicio da tarde, 105 policiais entre civis e militares, agentes da Politec e apoio da equipe e helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Da Polícia Civil foram empregadas equipes do GCCO, GARRA, GOE, Regional de Tangará da Serra e o Núcleo de Inteligência.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews