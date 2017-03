Operação de revitalização da malha viária contempla Cohab Jayme Campos e Jardim União

A revitalização asfáltica da Cohab Jayme Campos e Jardim União – comunidades localizadas na região do Grande Cristo Rei – assegura a continuidade das obras de recuperação da malha viária que esta sendo executada em Várzea Grande, pela secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. As obras serão realizadas nos trechos que compreendem as ruas F1 (Cohab Jayme Campos) interligando a Rua Íris de Siqueira (Jardim União) totalizando cerca de 1 quilômetro de novo asfalto.

A ação tem por objetivo melhorar as condições do pavimento e, consequentemente, a mobilidade urbana. O titular da pasta, Luiz Celso de Moraes explica que o Programa de Revitalização da Malha Viária é uma ação que esta sendo realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, onde estão sendo investidos cerca de R$ 8 milhões e que contemplará 25 bairros.

Luiz Celso ressalta que a parceria de serviço com o Estado é importante porque o município conseguiu alocar consideráveis investimentos que estão contemplando um maior número de localidades. Além disso, os recursos arrecadados com os impostos municipais também estão sendo aplicados em beneficio da população, nos serviços de recuperação de vias, desobstrução das galerias pluviais, encascalhamento e terraplanagem.

O secretário destaca ainda que o calendário de execução da operação é realizado pelos técnicos da Prefeitura Municipal, que fazem todo o planejamento das ações e dos locais onde as equipes devem atuar, considerando ainda as solicitações feitas por telefone, via Ouvidoria Cidadã, ou pelas indicações de vereadores e ou solicitações de presidentes de bairros.

Bairros Contemplados: A primeira etapa da operação de revitalização começou pelo bairro Novo Horizonte, onde oito ruas foram contempladas com novo pavimento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUq) de espessura média de 4 cm (compactado), onde foram executados 2 quilômetros de pavimentação, cujas obras foram realizadas de acordo com a necessidade da intervenção.

No bairro Centro Sul, as obras de recape foram feitas em várias ruas, também no entorno do Terminal André Maggi e da feira municipal. Já na região do grande Cristo Rei, as ações se concentraram na Cohab Dom orlando Chaves, e na Avenida 31 de Março. Nos bairros Ouro Verde e São Simão a operação vai recuperar 4,5 quilômetros de ruas e avenidas.

Todos os corredores do transporte coletivo também estão recebendo melhorias estruturais. Os bairros que também serão contemplados nesta fase estão o Ouro Verde, Jardim Marajoara, São Simão, Cohab Canellas, Ipase, Jardim Imperador e Costa Verde.

SECOM-VG

Twitter: @estrelaguianews