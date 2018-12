Ônibus articulados passam a circular em Cuiabá no primeiro dia do ano

O Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro realizou, nesta sexta-feira (21), a vistoria dos ônibus articulados que circularão em Cuiabá atendendo a população que utiliza o transporte público. O novo modelo trará mais modernidade, conforto e humanização para o dia a dia dos cuiabanos.

Ao todo serão entregues, pelo Município, quatro veículos articulados. O dois primeiros, da empresa Pantanal Transportes, começam a rodar com a linha 313 que atende os bairros CPA 1 e 3, Morada do Ouro, as Avenidas do CPA e Beira Rio até as proximidades da Unic, a partir do dia 1° de janeiro de 2019.

Os outros dois ônibus começarão a rodar no final de janeiro para o atendimento nas regiões dos bairros Parque Cuiabá (passando pelo Parque Atalaia, Cohab São Gonçalo, Centro) e o bairro Pedra 90 que fará o trajeto pela Av. Fernando Côrrea da Costa até o Centro. Esses dois carros foram disponibilizados pelas empresas Integração Transportes e Expresso NS respectivamente.

Com 21 metros de comprimento e com capacidade de transportar 152 passageiros em uma única viagem, os ônibus articulados possuem ar-condicionado, Wi-fi à bordo, carregador de celular, tomada USB, conforto e acessibilidade. Além disso os veículos dispõem de câmbio automático e suspensão a ar, que garantirão mais segurança para os passageiros durante embarque e desembarque.

“No primeiro dia do ano, começaremos a presentear a população de Cuiabá pelos seus 300 anos com a circulação intermitente dos ônibus articulados. É um sistema eficiente, moderno e humanizado que implantaremos no nosso transporte coletivo. O meu compromisso com a polução cuiabana é avançar e inovar dando mais respeito e dignidade aos usuários do sistema”, afirma o prefeito.

De acordo com o diretor da Associação Mato-grossense de Transportadores Urbanos (MTU), Ricardo Caixeta, os modelos mais modernos de veículos, irão contribuir positivamente com a proposta do Município de melhorar a frota do transporte público de Cuiabá.

“É um ônibus que tem uma capacidade de carregamento muito maior e com isso será possível, nos horários de pico, dar uma agilidade maior para levar os passageiros até o centro”, explica.

Os ônibus articulados possuem a tecnologia Euro5 – que é a última tecnologia disponível de motores para os veículos no Brasil com uma emissão de poluentes inferior dos ônibus tradicionais, adotada no Brasil desde 2012.

Segundo Caixeta os articulados possuem o chassi da marca Volvo, considerado o chassi rodoviário mais seguro do mercado brasileiro, projetado com tecnologia de ponta e ideal para transportes de médias e longas distâncias, em que economia e conforto são essenciais. Já as carroceria são da marca Mascarello.

“O veículo maior que o convencional demanda maior cuidado, mas com relação às curvaturas não haverá nenhum tipo de problema já que o sistema de articulação é justamente para permitir que o condutor faça as manobras em um raio de giro da mesma maneira que um ônibus convencional”, explicou o diretor.

Com a implantação deste modelo, serão retirados de circulação os outros ônibus, uma vez que os novos veículos deverão suprir as necessidades.

A partir da entrega dos ônibus, os motoristas deverão passar por um treinamento para operar os veículos nas ruas da cidade.

Assessoria da Prefeitura

