ONGs denunciam crimes contra a humanidade ocorridos no México

Nesta quarta-feira (05.07), várias ONGs exigiram perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) a abertura de uma investigação preliminar sobre a situação no norte do México, região na qual os atos de tortura, assassinatos e sequestros fazem parte do dia a dia há mais de uma década.

“Com a ajuda do cartel de Los Zetas, as autoridades mexicanas são culpadas por crimes contra a humanidade desde 2009”, declarou em coletiva de imprensa, em Haia, Jimena Reyes, diretora da Federação Internacional Para os Direitos Humanos (FIDH) nas Américas.

A FIDH publicou nesta quarta-feira, com o apoio de dezenas de associações de todo o mundo, um documento de 72 páginas que será entregue nesta quinta-feira (6) ao procurad-geral da CPI.