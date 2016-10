Organização Mundial da Saúde enviará um milhão de vacinas contra cólera ao Haiti

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta terça-feira que enviará um milhão de vacinas contra a cólera ao Haiti, onde novos casos estão surgindo após a passagem devastadora do furacão Matthew na semana passada.

O especialista em cólera da OMS Dominique Legros afirmou que já houve um “aumento importante” de casos no sul do país, com 148 casos detectados no departamento de Grande’Anse e outros 53 no departamento do Sul, em declarações à imprensa em Genebra.

A possibilidade de que um surto de cólera ressurja no Haiti é especialmente alarmante, já que o país precisou lutar contra esta epidemia após o catastrófico terremoto de 2010 que arrasou o país.