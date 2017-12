Obama é o homem mais admirado nos Estados Unidos, segundo pesquisa

O ex-presidente americano, Barack Obama, é o homem mais admirado nos Estados Unidos e a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, a mulher mais admirada, segundo uma pesquisa publicada nesta quarta-feira (27).

Obama apareceu no topo da pesquisa anual do instituto Gallup pelo 10º ano seguido, enquanto Clinton, que perdeu a eleição presidencial para Donald Trump no ano passado, foi nomeada a mulher mais admirada pelo 16º ano seguido.

Dezessete por cento dos americanos consultados disseram que Obama é o homem que eles mais admiram, uma cifra menor que a do ano passado, quando responderam da mesma forma 22% dos entrevistados. Trump foi o segundo colocado, com 14%, seguido do papa Francisco, com 3%.

Nove por cento dos consultados disseram que Hillary Clinton foi a mulher que eles mais admiram, seguida da ex-primeira-dama, Michelle Obama, com 7%, e da apresentadora Oprah Winfrey, com 4%.

O instituto Gallup informou que a pesquisa com 1.049 adultos foi realizada entre 4 e 11 de dezembro e tem margem de erro de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

AFP

Twitter: @estrelaguianews