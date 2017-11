O conforto do nude

Quando o assunto é lingerie algumas questões preocupam as mulheres, principalmente quanto aos seios. Uma boa peça precisa dar a sustentação necessária, sem agredir e incomodar o corpo, e ao mesmo tempo funcionar de forma discreta.

Dentre lingeries, modeladores e corselets, o detaque na hora da praticidade para o dia a dia fica para duas peças: o top e o sutiã com sustentação extra. E há outro detalhe definitivo para serem ideais: o tom nude. Fácil de se combinar, discreto como uma segunda pele, as peças em tons nudes são as aliadas das mulheres quando se busca conforto para todas as horas.

CONFORTO E PRATICIDADE

O top é o mais práticos dentre as lingeries. Isso porque ele é muito mais versátil do que isso. Você pode utilizar sob a roupa de trabalho, e seguir para a academia ou caminhada, o que nem sempre é possível com um sutiã comum. E não se sinta aprisionada por uma regra na hora de usar. O empolgante do top nude é justamente sua liberdade. Por serem do tom na pele, ficam imperceptíveis sob outros tecidos. As alças são largas, e além da função de dar sustentação, ficam mais discretos sob uma roupa que deixa os ombros à mostra. Muitas mulheres ainda se sentem desconfortáveis com as tradicionais alças de sutiã, e nesse caso o top é também uma boa opção. Essa união entre funcionalidade, beleza e bem-estar é o que define essa peça.

ELEGÂNCIA E SUSTENTAÇÃO

Já para as mulheres clássicas, que gostam da elegância de um sutiã tradicional, uma possibilidade é o Light Touch (o que Cleo usa na foto que abre essa matéria). A peça é coringa, e possui um levíssimo bojo que não só garante o conforto como valoriza o colo. Na hora de buscar por uma nova lingerie, é importante também observar a qualidade da estrutura. A principal função do sutiã é oferecer a sustentação necessária para todo o tipo de mulher, e nessa busca a forma como o modelo é pensado é fundamental. Peças de microfibra não apertam ou arranham a pele e quando não há costuras laterais o conforto é maior. A peça pensada na linha Plié + CLEO possui tudo isso, além do extra da tecnologia de um tecido hidrófilo, que permite a respiração da pele, diminuindo a transpiração. Toda essa tecnologia alinhada ao nude garante sustentação, bem-estar e a tradicional elegância do recorte do sutiã.

O interessante de ambas as peças, quando em tom nude, é a agilidade em que podem ser transformadas. O nude é discreto, e faz com que a peça cumpra sua função: a do bem-estar. Muitas mulheres sentem-se desconfortáveis ao deixar as lingeries à mostra, e evitam peças com transparências por se sentirem constrangidas. O nude traz a versatilidade de poder se aventurar por essas tendências da moda, sem perder a beleza de uma boa peça de lingerie. Porém, além da beleza, não abra mão do conforto, praticidade e bem-estar! A união de tudo isso é o que garante o cuidado que toda mulher merece.

